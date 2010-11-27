50 میلیارد ریال برای احداث کتابخانه مرکزی خراسان جنوبی اختصاص یافت

محمد قریب در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، اظهار داشت: این طرح به مدت پنج سال برنامه ریزی شده که در صورت تخصیص به موقع اعتبار عملیات اجرایی آن امسال آغاز خواهد شد.

وی با انتقاد از اینکه در سال جاری بودجه فرهنگی به نهاد کتابخانه های عمومی استان اختصاص نیافته است، افزود: امسال از محل اعتبارات تملک دارایی های پایه ای بالغ بر پنج میلیارد و 500 میلیون ریال پیش بینی شده، که 75 درصد این اعتبار تخصیص یافته است.

قریب اضافه کرد: با استفاده از این اعتبار، تکمیل، تجهیز و بهسازی برخی کتابخانه ها در دستور کار قرار دارد.

وی به اجرای 11 پروژه تکمیل و تجهیز و بهسازی کتابخانه های استان اشاره کرد و بیان داشت: از این تعداد سه پروژه مربوط به احداث کتابخانه در شهرستان های مود و قاین و شهر خضری و بقیه تجهیز و تعمیر می باشد.

قریب با اشاره به وجود مشکلات و چالش های کتابخانه های استان، تصریح کرد: در این راستا پرداخت حق پنج درصد از کل درآمد شهرداریها که تاکنون محقق نشده از مهمترین مشکلات پیشروی کتابخانه های استان است.

وی ادامه داد: طبق برآورد انجام شده تنها تا پایان سال 86 بدهی شهرداری ها به کتابخانه های عمومی استان بالغ بر 14 میلیارد ریال بوده است.

قریب از فعالیت 32 باب کتابخانه عمومی و مشارکتی در سطح استان خبر داد و گفت: هم اکنون به ازای هر 19 هزار نفر یک کتابخانه در استان موجود است در حالی که در کشور این نسبت به ازای هر 40 هزار نفر است.

وی در ادامه میانگین سرانه مطالعه در کشور را 30 دقیقه برشمرد و اظهار داشت: این رقم در خراسان جنوبی حدود 28 دقیقه است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی در پایان به قدمت فرهنگی و تاریخی خراسان جنوبی اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر تنها سه درصد از جمعیت استان عضو کتابخانه ها هستند که این مهم باید مورد تقویت قرار گیرد.