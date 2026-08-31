به گزارش خبرنگار مهر، سیدانور رشیدی ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرداری با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ناحیه، اظهار کرد: مجموعه اقداماتی که برای نایسر تعریف شده باید با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شود و روند پیشرفت آنها نیز به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه افتتاح پارک نایسر در اواخر شهریور یا اوایل مهر، افزود: پیش از بهره‌برداری از این پروژه، وضعیت معابر و کوچه‌های پیرامونی باید ساماندهی شود و عملیات آسفالت آنها در اولویت قرار گیرد.

شهردار سنندج همچنین خواستار تقویت توان اجرایی شهرداری نایسر شد و گفت: با توجه به گستردگی نیازها و حجم مراجعات مردمی، این مجموعه باید از تجهیزات و امکانات متناسب برخوردار باشد تا بتواند مسائل موجود را با سرعت بیشتری مدیریت کند.

رشیدی در ادامه از بسیج ظرفیت مناطق مختلف شهرداری برای اجرای عملیات عمرانی در نایسر خبر داد و عنوان کرد: اکیپ‌های اجرایی باید از مناطق مختلف برای سرعت بخشیدن به عملیات آسفالت این ناحیه اختصاص پیدا کنند.

وی افزود: معابر پیرامون مدارس، مساجد و خانه‌های بهداشت به دلیل تردد و اهمیت خدماتی، باید در اولویت اجرای عملیات آسفالت قرار گیرند و اقدامات مربوط به آنها بدون تأخیر دنبال شود.

شهردار سنندج ساماندهی شبکه انهار را نیز از دیگر مطالبات مهم مردم دانست و تصریح کرد: انهار آسیب‌دیده و بخش‌هایی که نیاز به بازسازی دارند باید شناسایی و نسبت به اصلاح و پاکسازی آنها اقدام شود.

ایمن‌سازی معابر و ساماندهی تابلوهای شهری

رشیدی همچنین بر رفع مشکلات مربوط به نام‌گذاری معابر و نصب تابلوهای شهری تأکید کرد و گفت: وضعیت کوچه‌ها و معابر باید به‌گونه‌ای باشد که شهروندان و خدمات‌رسان‌ها امکان دسترسی و شناسایی دقیق مسیرها را داشته باشند.

وی اجرای سرعتگاه‌ها، آشکارسازی آنها و انجام خط‌کشی‌های مورد نیاز را از دیگر اقدامات ضروری در نواحی منفصل شهری عنوان کرد و افزود: موضوع ایمنی تردد در این مناطق باید همزمان با اجرای پروژه‌های عمرانی مورد توجه قرار گیرد.

شهردار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ایجاد کمربند سبز پیرامون نایسر تأکید کرد و گفت: این اقدام می‌تواند در کنترل توسعه کالبدی منطقه و جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای خارج از محدوده مؤثر باشد.

رشیدی خواستار پیگیری مقدمات و انجام مکاتبات لازم برای اجرای این طرح شد و افزود: مدیریت شهری باید پیش از گسترش مشکلات، برای تثبیت محدوده و جلوگیری از توسعه نامتوازن نایسر برنامه‌ریزی کند.

تأکید بر پیگیری میدانی مطالبات مردم

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از نایسر اظهار کرد: حضور در میان مردم و مشاهده مستقیم مسائل، تصویر دقیق‌تری از نیازهای این ناحیه در اختیار مدیریت شهری قرار می‌دهد و تصمیم‌های اتخاذشده باید بر مبنای همین مطالبات واقعی دنبال شود.

شهردار سنندج افزود: دستورهای صادرشده برای نایسر باید تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شوند و مدیران مربوطه نمی‌توانند اجرای آنها را به تأخیر بیندازند.

رشیدی با تأکید بر اینکه رضایتمندی شهروندان باید مبنای ارزیابی عملکرد مدیریت شهری باشد، گفت: خدمت‌رسانی مناسب به مردم یک اصل اساسی است و در اجرای پروژه‌ها و تصمیم‌های مصوب نباید کوتاهی صورت گیرد.

در این نشست، اعضای شورای اداری شهرداری سنندج نیز گزارشی از روند اقدامات و برنامه‌های مجموعه مدیریت شهری ارائه کردند و بر هماهنگی میان مناطق و واحدهای مختلف برای تسریع در اجرای طرح‌های نایسر تأکید شد.