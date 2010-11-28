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۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

"نظریه اجتماعی ایتالیا از آنتونیو گرامشی تا جورجیو آگامبن" بررسی می‌شود

"نظریه اجتماعی ایتالیا از آنتونیو گرامشی تا جورجیو آگامبن" بررسی می‌شود

هشتمین نشست سالانه انجمن نظریه اجتماعی با عنوان "نظریه اجتماعی ایتالیا از آنتونیو گرامشی تا جورجیو آگامبن"، 13 و 14 آوریل 2011 (24 و 25 فروردین 1390) در دانشگاه ماساچوست آمریکا برگزار می‏شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان هشتمین نشست سالانه انجمن نظریه اجتماعی با عنوان "نظریه اجتماعی ایتالیا از آنتونیو گرامشی تا جورجیو آگامبن" در نظر دارند حوزه گسترده‏ای از مباحث مربوط به نظریه اجتماعی مدرن ایتالیا را مورد بحث و بررسی قرار دهند و به نظریات متفکرانی چون گالوانو دلا وولپه، نوربرتو بوبیو، پائولوویرنو، جیووانی آریگی، آنتونیو نگری ، امبرتو اکو و آنتونیو گرامشی بپردازند.

هژمونی، جنگهای فرهنگی، نوگرامشی‏گرایی و روابط بین‏الملل، جهانی شدن، تغییرات سرمایه‏داری جهانی، سیاست زیستی، مهاجرت، قومیت، تروریسم، قدرت، حق حاکمیت دولت، ناسیونالیسم، تبلیغات، تجربه فنآوری و رسانه‏های اجتماعی از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست خواهند بود.

در این نشست رویکردهایی چون مطالعات فرهنگی، نشانه‏شناسی، تحلیل متن، زبانشناسی، ساختارگرایی، روانکاوی و نقد ادبی در طرح مباحث مدنظر قرار خواهند گرفت.

هشتمین نشست سالانه انجمن نظریه اجتماعی با عنوان "نظریه اجتماعی ایتالیا از آنتونیو گرامشی تا جورجیو آگامبن"، 13 و 14 آوریل 2011 (24 و 25 فروردین 1390) در دانشگاه ماساچوست آمریکا برگزار می‏شود.

کد مطلب 1199599

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