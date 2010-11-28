به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان هشتمین نشست سالانه انجمن نظریه اجتماعی با عنوان "نظریه اجتماعی ایتالیا از آنتونیو گرامشی تا جورجیو آگامبن" در نظر دارند حوزه گسترده‏ای از مباحث مربوط به نظریه اجتماعی مدرن ایتالیا را مورد بحث و بررسی قرار دهند و به نظریات متفکرانی چون گالوانو دلا وولپه، نوربرتو بوبیو، پائولوویرنو، جیووانی آریگی، آنتونیو نگری ، امبرتو اکو و آنتونیو گرامشی بپردازند.

هژمونی، جنگهای فرهنگی، نوگرامشی‏گرایی و روابط بین‏الملل، جهانی شدن، تغییرات سرمایه‏داری جهانی، سیاست زیستی، مهاجرت، قومیت، تروریسم، قدرت، حق حاکمیت دولت، ناسیونالیسم، تبلیغات، تجربه فنآوری و رسانه‏های اجتماعی از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست خواهند بود.

در این نشست رویکردهایی چون مطالعات فرهنگی، نشانه‏شناسی، تحلیل متن، زبانشناسی، ساختارگرایی، روانکاوی و نقد ادبی در طرح مباحث مدنظر قرار خواهند گرفت.

هشتمین نشست سالانه انجمن نظریه اجتماعی با عنوان "نظریه اجتماعی ایتالیا از آنتونیو گرامشی تا جورجیو آگامبن"، 13 و 14 آوریل 2011 (24 و 25 فروردین 1390) در دانشگاه ماساچوست آمریکا برگزار می‏شود.