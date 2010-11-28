به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان هشتمین نشست سالانه انجمن نظریه اجتماعی با عنوان "نظریه اجتماعی ایتالیا از آنتونیو گرامشی تا جورجیو آگامبن" در نظر دارند حوزه گستردهای از مباحث مربوط به نظریه اجتماعی مدرن ایتالیا را مورد بحث و بررسی قرار دهند و به نظریات متفکرانی چون گالوانو دلا وولپه، نوربرتو بوبیو، پائولوویرنو، جیووانی آریگی، آنتونیو نگری ، امبرتو اکو و آنتونیو گرامشی بپردازند.
هژمونی، جنگهای فرهنگی، نوگرامشیگرایی و روابط بینالملل، جهانی شدن، تغییرات سرمایهداری جهانی، سیاست زیستی، مهاجرت، قومیت، تروریسم، قدرت، حق حاکمیت دولت، ناسیونالیسم، تبلیغات، تجربه فنآوری و رسانههای اجتماعی از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست خواهند بود.
در این نشست رویکردهایی چون مطالعات فرهنگی، نشانهشناسی، تحلیل متن، زبانشناسی، ساختارگرایی، روانکاوی و نقد ادبی در طرح مباحث مدنظر قرار خواهند گرفت.
هشتمین نشست سالانه انجمن نظریه اجتماعی با عنوان "نظریه اجتماعی ایتالیا از آنتونیو گرامشی تا جورجیو آگامبن"، 13 و 14 آوریل 2011 (24 و 25 فروردین 1390) در دانشگاه ماساچوست آمریکا برگزار میشود.
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