باند بین المللی قاچاق "هوبره" در خراسان جنوبی منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید صالحی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ماموران یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با هماهنگی و همکاری نیروهای انتظامی مستقر در پاسگاه انتظامی خور شهرستان بیرجند، موفق به کشف و ضبط 27 قطعه هوبره در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس شدند.

وی بیان داشت: این باند با استفاده و به کارگیری افراد رابط در استانهای مستعد زندگی این پرندگان از جمله خراسان جنوبی که زیستگاه خاص و منحصر به فردی دارد نسبت به شکار هوبره با روشهای خاص اقدام و ضمن حمل و نقل به استانهای حاشیه خلیج فارس، نسبت به قاچاق آنها به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اقدام می کردند.

وی اظهار داشت: بیشترین میزان شکار قاچاق در ماههای مهر، دی و بهمن صورت می ‌گیرد که موجب شده این پرنده در معرض انقراض قرار گیرد که برای جلوگیری از انقراض باید از آن حفاظت شود.

وی بر اجرای طرح حفاظتی ویژه برای هوبره و تبدیل اغلب زیستگاه‌های هوبره به مناطق چهارگانه تاکید کرد و گفت: جریمه حقوقی قاچاق این پرنده هشت میلیون ریال است که این مقدار جریمه برای پرنده ‌ای با ارزش و در معرض انقراض بسیار ناچیز و اندک است.‌

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی افزود: ارتقای منطقه شاهرخت، پترگان به عنوان منطقه حفاظت شده برای جلوگیری از خطر انقراض هوبره با حفظ حقوق بهره ‌برداران از جمله اقدامات محیط زیست در این زمینه است.

صالحی گفت: در این راستا انجمن حامیان حیوانات می ‌تواند در زمینه آموزش و فرهنگ ‌سازی، گشت کنترل و احیای زیستگاه پرنده با نهال کاری همکاری لازم را داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین ماموران گارد اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی موفق شدند حین گشت و کنترل شکارچی متخلفی را که اقدام به شکار یک راس قوچ وحشی نموده بود دستگیر نمایند.

صالحی ادامه داد: از این شکارچی متخلف یک قبضه اسلحه خفیف به همراه فشنگ های مربوطه و یک عدد دوربین شکاری کشف و ضبط شد.

به گفته این مسئول قوچ وحشی از حیوانات حمایت و حفاظت شده در استان خراسان جنوبی است.