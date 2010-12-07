خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: کتاب "دین و ساختار اجتماعی" به عنوان اثری در زمینه جامعه‌شناسی دین که از حوزه‌های بسیار مهم و جدی دین‌پژوهی است می‌کوشد با فراتر رفتن از مباحث مقدماتی خواننده را با برخی از مهمترین نظریه‌ها و مباحث جامعه‌شناسی دین و اندیشه بزرگان این رشته آشنا کند.

این کتاب بیشتر از آنکه به بحثهای مربوط به شرح آراء جامعه‌شناسان و یا طرح اولیه موضوعات مورد بحث در جامعه‌شناسی دین بپردازد به مباحث تحلیل توجه دارد. تا آنجا که در اغلب مقالات این کتاب نه تنها از دیدگاهها و مفاهیم متعددی برای تحلیل و تبیین پدیده‌های دینی استفاده شده است بلکه عموماً دین خواه به عنوان ساخت اجتماعی و خواه به عنوان نوعی آگاهی در تعامل با ساختهای اجتماعی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

تعریف مفهوم دین، دنیوی شدن، نقش دین در تکوین قشربندی اجتماعی، رویکرد نومارکسیستها به دین، سنخ‌شناسی سازمانهای دینی و نقش دین در توسعه اقتصادی – اجتماعی جوامع از جمله مباحثی هستند که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

اولین مقاله این کتاب با عنوان "دین چیست؟" از برایان ترنر است. ترنر در این مقاله به رویکردها و دیدگاههای متفاوت عالمان اجتماعی در تعریف دین اشاره کرده و تعاریف متعددی را ارئه می‌کند و در نهایت به نقد رویکردهای مختلف در تعریف دین می‌پردازد.

"دین و دنیوی شدن" نوشته کنت تامسون، دومین مقاله کتاب "دین و ساختار اجتماعی" است که دنیوی شدن به طور مبسوط و با رویکردی حصرگرا، ذاتگرا و واقعگرا در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

"سه دین دنیوی جهان معاصر" نوشته میلتون یینگر مقاله بعدی است که نویسنده در آن به سه مکتب فکری مغرب زمین پرداخته و دینی بودن هر یک از آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده است. جنبه‌های دینی پوزیتیویسم، جنبه‌های دینی مارکسیسم و روانکاوی به منزله ایمانی مدرن از موضوعات این مقاله‌اند.

مقاله چهارم با عنوان "دین و اقتصاد" نوشته کنت تامسون به موضوع رابطه دین و سرمایه‌داری اختصاص دارد که نویسنده در آن نظریه اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه‌داری ماکس وبر را موضوع بحث خود قرار داده است. پنجمین مقاله، "دین، قشربندی و محرومیت"، نوشته مشترک کنت تامسون و کنت جونز است که تحلیلی جامعه‌شناسانه درباره روابط بین ساخت اجتماعی و آگاهی ارائه می‌دهد و رابطه بین دین و قشربندی اجتماعی را به عنوان یکی از مصادیق آن بررسی می‌کند.

"پالایشهای سنخ‌شناسی کلیسا/ فرقه" نوشته مشترک کنت تامسون و کنت جونز، ششمین مقاله این کتاب است که در آن از انواع سنخ‌شناسی کلیسا و فرقه بحث شده است. در نهایت در آخرین مقاله با عنوان "رویکردهای نومارکسیستی در زمینه استقلال نسبی دین"، اوتو مادورو می‌کوشد به تأثیرات متقابل و پیچیده بین ساختار اجتماعی و نظامهای دینی بپردازد که در آن تفاسیر گودلیه، پورتلی و بوردیو به ترتیب درباره آراء مارکس، گرامشی و وبر بررسی شده است.



"دین و ساختار اجتماعی" با قیمت 2100 تومان از سوی انتشارات کویر منتشر شده است.