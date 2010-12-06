هفت شرکت تعاونی مرغداری در هرمزگان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد قریشی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از مرغداریهای سطح شهرستان بندرعباس در جمع خبرنگاران بیان داشت : با توجه به اینکه تاکنون شرکتهای تعاونی مرغداران در سطح استان هرمزگان به صورت انفرادی مشغول به فعالیت بودند بازنگری و فعال سازی این شرکتهای تعاونی مرغداری به صورت سازمان یافته تر در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به منظور فعالسازی مجدد این شرکتهای تعاونی راه اندازی یک سامانه اطلاع رسانی که برنامه و وضعیت جوجه ریزی در هر شهرستان را مشخص کند ضروری است اظهار داشت: ایجاد سامانه اطلاع رسانی شرکتهای تعاونی مرغداری به منظور افزایش ضریب بازدهی این شرکتها نیز در برنامه قرار دارد.

قریشی در مورد سامانه اطلاع رسانی نیز افزود: این سامانه با دریافت اطلاعات از تولیدکنندگان مرغ در زمینه های مختلف از جمله میزان جوجه ریزی، میزان کشتار مرغ و میزان نیاز استان به گوشت مرغ به جمع آوری اطلاعات می پردازد.

به گفته قریشی، با راه اندازی این سامانه، مرغداران با اطلاع از وضعیت میزان عرضه و تولید مرغ زمان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری را تنظیم می کنند و متحمل خسارت نمی شوند.

وی با بیان اینکه واحدهای تولید کننده مرغ در حال حاضر به دلیل عدم اطلاع از نیاز بازار به پرورش جوجه می پردازند و در پایان دوره به دلیل مازاد عرضه مرغ در بازار در پشت خط ترافیک تولید انبوه می مانند ادامه داد: این شرکتهای تعاونی مرغداری در صورت فعال سازی امورات مرغداری را به عهده می گیرند و با تنظیم برنامه جوجه ریزی مانع متضررشدن واحدهای تولید کننده مرغ می شوند.

وی ابراز داشت: این هفت تعاونی شامل شرکتهای تعاونی مرغداری در بندرعباس، میناب، رودان، جاسک، پارسیان، حاجی آباد و بندرلنگه می باشد.