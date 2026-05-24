به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اشاره به پویایی صنعت مرغداری در مرکز استان اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای راهبردی امنیت غذایی و با هدف تداوم چرخه تولید، در اردیبهشتماه سال جاری، تعداد ۲۸۳ هزار و ۵۸۵ قطعه جوجهریزی در ۱۳ واحد مرغداری فعال شهرستان بندرعباس با نظارت دقیق و فنی به ثبت رسید.
انصاری، ضمن قدردانی از همت و تلاش مستمر مرغداران شهرستان بندرعباس ، تأکید کرد: این حجم از تولید که با رعایت کامل ضوابط بهداشتی و زنجیره مدیریت تولید صورت پذیرفته، گامی استوار در جهت پایداری روند عرضه مرغ گرم و جلوگیری از هرگونه نوسان و یا کمبود در بازار مصرف است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان، موتور محرک اقتصاد کشاورزی منطقه است، افزود: نظارت هوشمندانه بر چرخه تولید از مرحله جوجهریزی تا رسیدن محصول نهایی به سفره مردم، در اولویت جدی ما قرار دارد و تیمهای بازرسی و کارشناسان پهنهبندی با پایش مستمر و لحظهای واحدهای مرغداری، ضمن شناسایی مسائل و رفع موانع تولید، تلاش میکنند تا با حذف واسطههای غیرضروری و تقویت غرفههای عرضه مستقیم در سطح شهر بندرعباس، دسترسی عادلانه شهروندان به مرغ با قیمت مصوب را تضمین کنند.
