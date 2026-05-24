  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

ثبت بیش از ۲۸۳ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای تولیدی شهرستان بندرعباس

ثبت بیش از ۲۸۳ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای تولیدی شهرستان بندرعباس

بندرعباس- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس از ثبت بیش از ۲۸۳ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای تولیدی شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اشاره به پویایی صنعت مرغداری در مرکز استان اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های راهبردی امنیت غذایی و با هدف تداوم چرخه تولید، در اردیبهشت‌ماه سال جاری، تعداد ۲۸۳ هزار و ۵۸۵ قطعه جوجه‌ریزی در ۱۳ واحد مرغداری‌ فعال شهرستان بندرعباس با نظارت دقیق و فنی به ثبت رسید.

انصاری، ضمن قدردانی از همت و تلاش‌ مستمر مرغداران شهرستان بندرعباس ، تأکید کرد: این حجم از تولید که با رعایت کامل ضوابط بهداشتی و زنجیره مدیریت تولید صورت پذیرفته، گامی استوار در جهت پایداری روند عرضه مرغ گرم و جلوگیری از هرگونه نوسان و یا کمبود در بازار مصرف است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان، موتور محرک اقتصاد کشاورزی منطقه است، افزود: نظارت هوشمندانه بر چرخه تولید از مرحله جوجه‌ریزی تا رسیدن محصول نهایی به سفره مردم، در اولویت جدی ما قرار دارد و تیم‌های بازرسی و کارشناسان پهنه‌بندی با پایش مستمر و لحظه‌ای واحدهای مرغداری، ضمن شناسایی مسائل و رفع موانع تولید، تلاش می‌کنند تا با حذف واسطه‌های غیرضروری و تقویت غرفه‌های عرضه مستقیم در سطح شهر بندرعباس، دسترسی عادلانه شهروندان به مرغ با قیمت مصوب را تضمین کنند.

کد مطلب 6839313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها