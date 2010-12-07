آئین نامه مهاجرت معکوس در دولت تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، جلیل بشارتی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه گازرسانی به روستای شهید بروجردی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به رویکرد دولت در جهت محرومیت زدایی از روستاها در قالب برنامه پنجم، اظهار داشت: با توجه به تصویب طرح مهاجرت معکوس در مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه پنجم توسعه مردم از شهرها به روستاها برگشت داده می شوند.

وی تصویب این طرح را حرکت بسیار خوبی در راستای رونق بخشیدن به روستاها و رفع مشکلات شهرها در اثر مهاجرت بی رویه دانست و بیان داشت: به دنبال تصویب این طرح در مجلس دولت نیز آئین نامه ای تصویب خواهد کرد که سرمایه گذاری لازم در راستای برگشت مردم به روستاها صورت گیرد.

مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ساماندهی در امور حمل و نقل روستایی، تکمیل راههای روستایی در روستاهای بالای 20 خانوار و اجرای فعالیتهای مربوط به اشتغالزایی در روستاها را از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه در این راستا برشمرد.

بشارتی همچنین در مورد وضعیت استان لرستان نیز عنوان کرد: استان لرستان دیگر استانی محروم نیست زیرا استانی محروم است که روستاهای آن را پیاده برویم و ما در حال حاضر روستایی در لرستان سراغ نداریم که راه روستایی نداشته باشد.

وی همچنین در مورد توزیع سهام عدالت در روستاهای استان، عنوان کرد: برنامه ریزی انجام شده است که تمام مناطقی که تحت پوشش سهام عدالت قرار نگرفته اند هرچه سریعتر پرونده های آنها تکمیل و تحت پوشش قرار گیرند.

به گزارش مهر، مجلس در قالب برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه روستایی و ماده 174، دولت را مکلف کرده است که به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، ارتقای شاخصهای روستایی و توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات‌بندی روستایی باتوجه به شرایط منطقه‌ای و محلی و تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی را در دستور کار قرار دهد.

مجلس شورای اسلامی همچنین در این زمینه دولت را مکلف کرد که سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه را تدوین و به بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی - ایرانی و همچنین آموزش و حرفه‌ای مستمر روستاییان با هدف توسعه توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت‌های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات را در دستور کار قرار دهد.