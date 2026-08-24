اختلال پوشش دهی تلفن همراه در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دلگیر اظهار کرد: مشهد دارای حدود سه هزار سایت بی. تی. اس تلفن همراه است که باطری آنان برخلاف تصور عمومی نه برای قطع برق بلکه برای مقابله با نوسانات جریان برق نصب شده است از این رو در مدت ۲ ساعت قطع برق محلات عملا این سامانه‌های مخابراتی پس از حدود ۳۰ دقیقه از کارافتاده و خاموش می‌شوند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی گفت: سال قبل خاموشی‌ها به صورت کلی در یک منطقه شهری اعمال می‌شد لذا همه بی. تی. اس ها در یک منطقه دچار قطعی می‌شد اما امسال برنامه قطع برق در مشهد محله به محله اجرا می شود از این رو دسترسی به بی. تی. اس‌ها در یک منطقه بزرگ به صورت یکپارچه مختل نمی‌شود و مشترکان اگر در یک محله با قطع برق مواجه شوند می‌توانند از سیگنال بی. تی. اس محله دیگر برای ارتباط تلفن همراه خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: با این حال به دلیل انبوه اتصال تلفن همراه به یک بی تی اس، دسترسی مشترکان در قالب های مختلف مانند اینترنت و یا پیامک مختل شده و حتی گاهی ممکن است ارتباط صوتی تلفن همراه نیز مختل یا قطع شود.

دلگیر افزود: تامین باطری جدید برای سه هزار بی تی اس تلفن همراه در مشهد از سوی تولید کننده داخلی مقدور نیست و ضمن آنکه برای ما نیز مقرون به صرفه نیست زیرا بعد از مدتی این باطری ها بواسطه قطعی های مکرر برق فرسوده و از رده خارج می شوند.