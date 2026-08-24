آغاز اکران آنلاین مستند «تبِ آینه» با روایت سعید پورصمیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، «تبِ آینه» با روایت سعید پورصمیمی، به زندگی و خاطرات غلامعلی عبیدی از چهرههای شناختهشده صنعت داروسازی ایران میپردازد؛ روایتی از زندگی، کار و زمانه مردی که در مسیر حرفهای و شخصی خود، بلندپروازی و ایراندوستی را با پشتکاری کمنظیر دنبال کرد.
در خلاصه داستان این مستند آمده است: خاطرات و تألمات یک دواساز ایرانی، قصه زندگی، کار و زمانه غلامعلی عبیدی.
«تبِ آینه» در عین پرداختن به زندگی یک شخصیت، تلاش میکند تصویری از دورهای از تاریخ معاصر ایران ارائه دهد؛ چنانکه در معرفی فیلم آمده است: «تبِ آینه شاید خود، سرگذشت ایران باشد؛ لحظهای که تاریخ به جای اینکه بازگو شود، ساخته میشود.»
اکران آنلاین «تبِ آینه» از چهارشنبه ۴ شهریور در پلتفرم هاشور آغاز میشود و علاقهمندان به سینمای مستند میتوانند این فیلم را به صورت آنلاین تماشا کنند.
عوامل این مستند عبارتند از نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: وحید حسینی همدان، راوی: سعید پورصمیمی، تدوین: محدثه گلچین عارفی، صداگذار: آرش قاسمی، مدیر تولید: مینا مدرسی، صدابردار: مرجان معصومی و طراح پوستر: سیامک پورجبار.
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