درآمدهای پایدار شهرداری اصفهان پنج درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، کریم داوودی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان میزان درآمدهای پایدار شهرداری اصفهان در سال 85 را 17.3 درصد بیان کرد و گفت: تلاش مدیریت شهری برای افزایش این میزان در پنج سال گذشته مطلوب بوده است.
وی بر تداوم روند رو به رشد درآمدهای پایدار شهرداری اصفهان تاکید کرد و افزود: با برنامهریزی صحیح و اصولی مسئولان در سالهای آتی، میزان این درآمدها به بیش از 30 درصد میرسد تا هزینههای جاری شهرداری اصفهان نیز تامین شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصهفان میزان تحقق برنامه پنج ساله سوم شهرداری اصفهان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: 92 درصد از این برنامه تحقق یافته است.
وی میزان تحقق برنامه پنج ساله سوم شهرداری در سالهای 85 تا 90 را به ترتیب 83.5، 103.6، 100، 84.5 و 83 درصد بیان کرد و ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان، برنامهای که بیش از 80 درصد آن تحقق یافته باشد، موفق است.
داوودی درآمدهای عمرانی شهر اصفهان را حدود 70 درصد بیان کرد و گفت: در پنج سال گذشته اکثر پروژههای عمران شهری به نتیجه رسیده است.
وی افزایش سهم مشارکتهای بخش خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی را خواستار شد و اضافه کرد: برنامه ریزی مسئولان شهرداری برای سرمایه گذاری بیشتر مردم در این پروژهها و استفاده از اعتبارات مختلف در جهت آزادسازی خیاباها، گذرها و تامین معوض پروژهها ضروری است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بر اساس قانون، این شورا تنها مرجع تصمیمگیری در امور شهری است، گفت: روند عمران و آبادانی شهر و خدمات رسانی به شهروندان بر اساس تصمیمگیری نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر در چارچوب قوانین موجود صورت میگیرد و هیچکس حق ندارد این تلاشها را زیر سوال ببرد.
وی دیدگاهها و نظرات ارائه شده در مورد پروژههای عمران شهری، ترافیکی و خدماتی را قابل احترام دانست و ادامه داد: در شهر اصفهان هیچ پروژه و طرحی بدون مطالعه و کار کارشناسی اجرایی نمیشود و این روند در پنج سال گذشته مورد توجه جدی مدیریت شهری بوده است.
داوودی با بیان اینکه مدیریت شهری اصفهان در پنج سال گذشته برای عمران و آبادانی شهر و رفع مشکلات شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نکرده است، گفت: توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه و تعریض خیابانها، احداث تقاطعهای غیرهمسطح، روگذرها و زیرگذرها و بزرگراهها در جهت کاهش آلودگیهای زیست محیطی و ارائه خدمات شهری در تمامی زمینهها از جمله خدمات مدیریت شهری بوده که با تصمیم گیریهای به موقع، اصولی و کارشناسی به اجرا درآمده است.
وی پیشرفت، تعالی، عمران و آبادانی شهر اصفهان را حاصل تعامل شورای اسلامی شهر و شهرداری این کلانشهر بیان کرد و زیر سوال بردن و نفی خدمات مدیریت شهری را امری غیراخلاقی و غیر منطقی دانست و افزود: قضاوتها در مورد فعالیتها و عملکرد مدیریت شهری اصفهان را باید به شهروندان واگذار کرد و برای تصمیمگیریهای شورای اسلامی شهر احترام قائل شد.
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