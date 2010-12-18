گازگرفتگی جان چهار همدانی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی احسان صالح اظهار داشت: در سال گذشته 769 نفر بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند که 26 نفر از این جان باختگان مربوط به استان همدان است.

وی با بیان اینکه گاز مونواکسید کربن گازی بی رنگ بی بو و بی مزه است و این گاز به ظاهر بی اهمیت یکی از کشنده ترین گاز هاست که آمار قربانیان آن در فصل سرما بیش از هر زمان دیگری است، اضافه کرد: هر ساله شمار زیادی به علت بی توجهی به نکات هشدار دهنده هنگام استفاده از وسایل گرمایشی جان خود را از دست می دهند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان اظهار داشت: گاز مونو اکسید در اثر سوختن ناقص گاز انواع مشتقات نفتی چوب و دیگر سوخت ها ایجاد می شود و تجمع این گاز در محل کار یا منزل موجب مرگ افراد می شود.

وی خاطرنشان کرد: سردرد همراه با احساس سنگینی، حالت گیجی، تهوع و استفراغ، و سوزش شدید در ناحیه چشم و گلو احساس گرفتگی و درد شدید در قفسه سینه از مهمترین علایم مسمومیت و گاز گرفتگی با مونو اکسید کربن است .

صالح بهترین راه برای نجات افرادی که دچار مسمومیت با مونو اکسید کربن و سایر انواع گاز گرفتگی شده اند را رساندن اکسیژن به افراد دانست و گفت: برای این کار باید بلافاصله دستمال مرطوبی جلوی دهان و بینی خود و افراد مصدوم گرفته و منبع نشست گاز را شناسایی و قطع کرد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان با تاکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، گفت: کنترل دودکش ها، اطمینان از خوب کار کردن آبگرمکن، بخاری نفتی و گازی بهترین راهکاربرای جلوگیری از بروز هر گونه اتفاق است.