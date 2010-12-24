برپایی نمایشگاه "مونالیزای من" در نگارخانه نار

دانا نهداران، نقاش در مورد این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: وقتی مونالیزا را می‌بینم چیزی دورن من می‌ریزد و با قلم خودم روی بوم تصرف می‌کنم چون وسیله دیگری ندارم.

وی با بیان اینکه تا کنون دو مجموعه برگرفته از مونالیزا کار کرده است، عنوان کرد: وقتی برای اولین‌بار تابلوی مونالیزا را دیدم، مجذوب آن شدم و همین موضوع تاثیر خود را روی آثار من گذاشت.

نهداران در مورد این نمایشگاه توضیح داد: جزئیاتی از مونالیزا را در رنگ‌ها و تکنیک‌های مختلف در 15 تابلو به نمایش گذاشته‌ام که البته بیشترین رنگ مورد استفاده، قرمز است.

این نقاش در مورد اولین نمایشگاه انفرادی خود گفت: موضوع نمایشگاه قبلی که در سال 87 برگزار شد، لایه‌های درون نام داشت که باز به نوعی به مونالیزا ارتباط داشت.

نهداران عضو انجمن نقاشان است که تا به حال در چندین نمایشگاه گروهی در نیویورک، فرایبورگ، دبی، اصفهان و تهران شرکت کرده است. تابلوی مونالیزا یا لبخند ژوکوند تابلویی است که لئوناردو داوینچی حدود سال 1490 کشیدن آن را آغاز کرد و چند سال بعد به پایان رساند. این تابلو در حال حاضر در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.

نمایشگاه "مونالیزای من" از سوم تا 14 دی در نگارخانه نار واقع در خیابان ولیعصر (بین محمودیه و زعفرانیه)، پاساژ رولکس، شماره پنج برگزار می‌شود. نگارخانه روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 22666143 تماس بگیرند.