مهلت ارسال آثار به جشنواره هنرهای تجسمی فجر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به درخواست هنرمندان شرکت‌کننده و موافقت ستاد برگزاری سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا سوم دی ماه تمدید شد.

سایت سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر ساعت هشت صبح روز شنبه، چهارم دی ماه بسته می‌شود و این زمان با توجه به شروع انتخاب و داوری آثار به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

درخواست‌های مکرر هنرمندان علاقمند به شرکت در جشنواره، سابقه ثبت نام سنتی دوره‌های گذشته، شیوه نوین ثبت‌نام در این دوره، عدم آشنایی برخی هنرمندان با این روش و عدم دسترسی بعضی از هنرمندان استان‌ها و شهرستان‌ها به سیستم سایت و اینترنت، بخشی از علل تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی است.

هنرمندان می‌توانند آثار خود را از طریق سایت جشنواره به نشانی الکترونیکی www.ivafestival.ir به دبیرخانه ارسال کنند.



