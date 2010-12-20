اطلاعات لازم برای هدفمندی یارانه ها در اختیار کشاورزان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علیرضا رنجبر ضرابی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه توجیهی مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان همدان در خصوص چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی، اظهار داشت: برای اینکه کشاورزان نقش خود را در اجرای طرح هدفمند کردن به خوبی ایفا کنند و سهم بیشتری از اعتبارات برای استان جذب شود باید اطلاعات لازم به کشاورزان داده شود.

ضرابی از مدیران شهرستان ها خواست تشکل های بخش کشاورزی و تولید کنندگان را درباره چگونگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اجرای پروژه ها و طرحهای مرتبط با این قانون توجیه کنند.

وی اضافه کرد: باید به کشاورزان اطمینان خاطر داده شود که یارانه بخش کشاورزی به هیچ وجه قطع نخواهد شد و یارانه های بخش کشاورزی باجهت گیری جدید به منظور بهینه سازی مصرف انرژی، استفاده بهینه از منابع برای افزایش تولید و درآمد ادامه می یابد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز گفت: 30 درصد وجوه حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها براساس قانون به صورت کمک بلاعوض، یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده به واحدهای تولیدی داده می شود.

غلامرضا شجاعی مهر اضافه کرد: این 30 درصد در بهینه سازی مصرف انرژی واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار فناوری این واحدها برای افزایش بهره وری و حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی بخش تولیدی و اقتصادی است و می تواند در جذب اعتبارات نقش خوبی ایفا کند، گفت: کشاورزان باید با استفاده از این اعتبارات خود را به علوم و فنون روز مجهز کند.

شجاعی مهر اعلام کرد: دولت در هدفمندسازی یارانه ها از بخش کشاورزی در قالب دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت حمایت می کند.

وی بیان کرد: در برنامه های کوتاه مدت تمام بخش های کشاورزی از نرخ توجیهی در حاملهای انرژی و برق برخوردار می شوند و صدور کارت اعتباری انرژی نیز در حال پیگیری است.

شجاعی مهر ادامه داد: در برنامه بلند مدت اصلاح بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری و افزایش بهره وری مد نظر است که در آن 30 درصد هزینه اجرای برنامه ها، توسط دولت به صورت یارانه، کمک بلاعوض یا تسهیلات بانکی به بهره برداران پرداخت می شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی همدان از مدیران خواست از توامندی های موجود در استان برای اطلاع رسانی به کشاورزان استفاده کنند.