مسابقات تنیس ساحلی کشور در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس عصر چهارشنبه درحاشیه این رقابتها افزود: در این رقابتها بیش از 20 تیم از سراسر کشور شرکت دارند.

محمد جمشیدی افزود: این مسابقات برای انتخابی تیم ملی تنیس ساحلی است و نفرات برگزیده به این اردو دعوت می شوند.

وی اظهار داشت: اعضای برگزیده برای اردوی آمادگی تیم ملی برای اعزام به مسابقات آسیایی دعوت می شوند.



جمشیدی بیان داشت: مسابقات تنیس ساحلی (مرحله اول انتخابی تیم ملی) در رده سنی آزاد در بخش آقایان برگزار می شود و این مسابقات فقط به صورت دو نفره برگزار خواهد شد و برای تیم اول هشت میلیون ریال و تیم دوم شش میلیون ریال جایزه درنظر گرفته شده است.

این مسابقات به مدت سه روز ادامه دارد.

