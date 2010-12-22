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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۵۸

مسابقات تنیس ساحلی کشور در گلستان آغاز شد

مسابقات تنیس ساحلی کشور در گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین دوره مسابقات تنیس ساحلی کشور با شرکت تیمهایی از سراسر کشور در جزیره آشوراده بندرترکمن واقع در غرب گلستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس عصر چهارشنبه درحاشیه این رقابتها افزود: در این رقابتها بیش از 20 تیم از سراسر کشور شرکت دارند.

محمد جمشیدی افزود: این مسابقات برای انتخابی تیم ملی تنیس ساحلی  است و نفرات برگزیده به این اردو دعوت می شوند.
 
وی اظهار داشت: اعضای برگزیده برای اردوی آمادگی تیم ملی برای اعزام به مسابقات آسیایی دعوت می شوند.

جمشیدی بیان داشت: مسابقات تنیس ساحلی (مرحله اول انتخابی تیم ملی) در رده سنی آزاد در بخش آقایان برگزار می شود و این مسابقات فقط به صورت دو نفره برگزار خواهد شد و برای تیم اول هشت میلیون ریال و تیم دوم شش میلیون ریال جایزه درنظر گرفته شده است.
 
این مسابقات به مدت سه روز ادامه دارد.
 
کد مطلب 1215794

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