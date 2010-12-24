تبریک فیروزآبادی به مقامهای لشکری کشورهای مسیحی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر بسیجی ‌سید حسن فیروز آبادی ‌ در این پیام، برای مقامهای لشکری کشورهای مسیحی و خانواده هایشان و همچنین نیروهای مسلح آن کشورها در سال جدید میلادی آرزوی بهروزی و موفقیت کرده است.

در بخشی از پیام تبریک سرلشگرفیروز آبادی آمده است ‌: با احترام ، عید میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) پیامبر عظیم الشان الهی و پیام آور صلح ، دوستی و بشارت دهنده عدالت ، بر مسیحیان جهان مبارک باد .

وی دراین پیام اظهار امیدواری کرده است که سال میلادی جدید نوید آزادی ، صلح ، دوستی و آسایش و امنیت برای ملت های مظلوم جهان باشد .



