چین رویکردهای پاپ را سیاسی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، گلوبال تایمز از رسانه‌های وابسته به پیپل دیلی رسانه رسمی حزب حاکم کمونیست چین اعلام کرد: رویکرد پاپ بیشتر شبیه یک سیاستمدار غربی است تا یک رهبر دینی.

پاپ در پیام کریسمس خود از چین برای محدویتهای آزادی دینی انتقاد کرده بود.

اظهارات پاپ در شرایطی ایراد شد که پکن و واتیکان در میان یک جنگ واژگان برسر انتصاب رهبران انجمنهای کلیسایی چین درگیر بودند. انتصابی که پکن اظهار می‌دارد هیچ نیازی به تصویب واتیکان ندارد.

این نشریه در سرمقاله خود با عنوان "واتیکان دخالت در امور چین را متوقف کند" آورده است که واتیکان تنها کشوری در اروپا است که با چین روابط دیپلماتیک ندارد. حتی با وجودی که روابط این دو کشور در سالهای اخیر بهبود یافته است اما تاکنون واتیکان از قطع روابط دیپلماتیک خود با تایوان امتناع می‌کند و همچنان مصر است که حق انتصاب کشیش کاتولیک در چین را در اختیار داشته باشد. از این رو اظهارات بندیکت مسئله جدیدی نیست.

در ادامه این سرمقاله آمده است: کشیشهای کاتولیک چینی اخیراً همایشی برگزار کرده و طی آن رهبران خود را بدون به‌رسمیت شناختن پاپ انتخاب کرده‌اند؛ روندی که همواره در جریان بوده است. این امر موجب نارضایتی پاپی شده که می‌خواهد سرور تمام کاتولیکهای جهان باشد. دنیا درحال تغییر است و واتیکان هیچ قدرتی برای کنترل مستقیم و سرعت تغییر جهان ندارد و نباید تلاش کند که این قدرت را در اختیار بگیرد.

این مقاله تأکید کرده است: آنچه پاپ از چین طلب می‌کند قدرت است، نه ماهیت حقیقی اعتقادات کاتولیک.