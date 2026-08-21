به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موفق ظهر جمعه در حاشیه بازدید میدانی از اجرای عملیات لایروبی مسیل‌ها در شهرستان بجنورد اظهار کرد: در راستای هشدارهای هواشناسی و با توجه به پدیده ال‌نینو و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، مرحله نخست نهضت لایروبی در ۱۰ نقطه از شهرستان بجنورد آغاز شده است.

فرماندار بجنورد افزود: در ۱۰ نقطه‌ای که برای لایروبی پیش‌بینی شده، دستگاه‌های اجرایی از جمله راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شهرداری‌های بجنورد، حصار گرمخان و چناران‌شهر، بنیاد مسکن و شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی با مدیریت فرمانداری بجنورد فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و عملیات تا پایان کار ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به آغاز عملیات لایروبی مسیل و بازگشایی دهانه پل ملکش از هفته گذشته گفت: تخلیه پل‌ها و رفع هرگونه خطر احتمالی برای ساکنانی که در مجاورت این پل قرار دارند، در اولویت قرار گرفته است.

موفق همچنین از پیگیری درخواست مردمی برای ادامه عملیات لایروبی تا پل خیابان کشاورز خبر داد.