به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد:جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نیست، اما در برابر تجاوز تا زانو درآوردن مهاجم از خود دفاع می‌کند

وی با بیان اینکه وحدت، دژ تسخیرناپذیر در برابر جنگ ترکیبی دشمن است،گفت: در تهاجم ناجوانمردانه دشمن و با وجود حمایت‌های گسترده نظامی و دریایی، امروز مهاجمان در حال عقب‌نشینی هستند و نه‌تنها به اهداف خود دست نیافته‌اند، بلکه درگیر فشارهای روانی و ناکامی‌های راهبردی شده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمنی که بخواهد در برابر ملت ایران بایستد، تاب‌آوری لازم را نخواهد داشت، افزود: سرنوشت هر متجاوزی که در برابر این ملت بایستد، شکستی مشترک و قطعی خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با اشاره به توانمندی‌های دفاعی و اقتصادی کشور تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران می‌تواند هم صادرکننده تسلیحات باشد و هم‌زمان مبادلات اقتصادی خود را با قدرت دنبال کند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست، اما اگر جنگی بر کشور تحمیل شود، تا زمان به زانو درآوردن مهاجم، از خود دفاع خواهد کرد.

خطیب جمعه ایلام با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت گفت: اختلافات طبیعتاً وجود دارد، اما نباید این تفاوت‌ها به منشأ شکاف و تقابل تبدیل شود. آنچه اهمیت دارد، تکیه بر مشترکات است؛ چراکه دشمن امروز با جنگ سخت، نرم و ترکیبی وارد میدان شده و وحدت مسلمانان، حافظ امنیت و اقتدار امت اسلامی خواهد بود.