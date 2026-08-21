به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادقی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری افزود: قرآن کریم درباره جایگاه مسجد از مفهوم رفعت و تعالی سخن می‌گوید و این رفعت تنها به بنای فیزیکی مسجد محدود نمی‌شود، بلکه تعالی فکری، عقلی، اخلاقی و عملی انسان را نیز دربرمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: مسجد باید انسان را از جایگاه یک شهروند منفعل به انسانی مسئول، اثرگذار و برخوردار از روحیه خلیفه‌اللهی در جامعه تبدیل کند؛ بنابراین کارکرد مسجد را باید در ابعاد مختلف معرفتی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی مورد توجه قرار داد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد مازندران، گفتمان‌سازی و ارتقای معرفت را از مهم‌ترین کارکردهای مسجد دانست و گفت: مسجد در صدر اسلام پایگاه اندیشه ناب اسلامی بود و پیامبر اکرم(ص) از مسجد برای پاسخگویی به شبهات، حل مسائل اجتماعی و مقابله فکری با جریان جاهلیت استفاده می‌کردند.

حجت‌الاسلام صادقی ادامه داد: امروز نیز مسجد باید در برابر هجمه‌های اعتقادی، سیاسی، فرهنگی و علمی، رسالت بصیرت‌افزایی و شبهه‌زدایی خود را احیا کند و در عرصه جهاد تبیین نقش فعال داشته باشد.

وی با اشاره به تأکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب درباره نقش مسجد، بیان کرد: مسجد در تراز انقلاب اسلامی یک نهاد راهبردی است، نه نهادی تشریفاتی و تاریخی انقلاب اسلامی نیز نشان داده است که مساجد در مقاطع مختلف، از پیروزی انقلاب تا دوران دفاع مقدس، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت و پشتیبانی از مردم داشته‌اند.

مسجد باید در متن تحولات جامعه باشد

حجت‌الاسلام صادقی با بیان اینکه مسجد در دوران انقلاب پایگاه فرماندهی نهضت و در دوران دفاع مقدس سنگر تربیت رزمندگان و پشتیبانی از جبهه‌ها بود، گفت: سنگر بودن مسجد به این معناست که مسجد باید در خط مقدم تحولات، مسائل و نیازهای روز جامعه حضور داشته باشد.

وی در ادامه نسبت به برخی آسیب‌های موجود در حوزه مسجد هشدار داد و افزود: یکی از آسیب‌های جدی، تحجر و نگاه انفعالی است؛ اینکه مسجد صرفاً به محلی برای اقامه نماز محدود شود و از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه فاصله بگیرد، با فلسفه وجودی مسجد در اسلام سازگار نیست.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد مازندران، روزمرگی و فقدان برنامه را از دیگر آسیب‌های حوزه مسجد عنوان کرد و گفت: مسجدی که فاقد برنامه راهبردی برای محله و فاقد میز کار اجتماعی باشد، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای نسل جوان و نوجوانی باشد که امروز با مسائل و بحران‌های مختلف هویتی و معنایی مواجه است.

چهار رکن مسجد تراز اسلامی

حجت‌الاسلام صادقی با تأکید بر اینکه باید نگاه جامعه به مسجد از «مکان» به «نظام» تغییر کند، اظهار کرد: مسجد یک مکان صرف نیست، بلکه یک نظام اجتماعی است که ارکان مختلفی دارد و برای فعال شدن این نظام باید ظرفیت‌های آن به‌درستی شناخته شود.

وی یکی از ارکان اساسی مسجد را امامت و رهبری فکری جامعه دانست و گفت: امام جماعت نباید صرفاً پیش‌نماز مسجد تلقی شود؛ بلکه باید نقش راهبر فکری و اجتماعی محله را ایفا کند، بر مسائل روز جامعه اشراف داشته باشد و در عرصه جهاد تبیین و پاسخگویی به نیازهای فکری مردم فعال باشد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد مازندران، جوانان و نوجوانان را از مهم‌ترین مخاطبان راهبردی مساجد دانست و افزود: اگر می‌خواهیم مسجد از خطر پیری و خلوت شدن نجات پیدا کند، باید آن را به محیطی برای آموزش، مهارت‌آموزی، رشد علمی و حتی کارآفرینی تبدیل کنیم.

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به ظرفیت تاریخی مساجد در آموزش و تربیت نیروهای توانمند، تصریح کرد: همان‌گونه که در صدر اسلام جوانان در مسجد علوم و مهارت‌های مختلف را می‌آموختند، امروز نیز باید زمینه ایجاد پایگاه‌های علمی و فناوری در جوار مساجد فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر برخی نگاه‌های سنتی به کارکرد مسجد گفت: برای تحقق این هدف، لازم است برخی متولیان و هیئت‌امنای مساجد نیز نگاه خود را نسبت به ظرفیت‌های مسجد توسعه دهند و اجازه دهند مسجد به پایگاه فعال علمی، فرهنگی و اجتماعی محله تبدیل شود.

مسجد؛ پایگاه حل مسائل اجتماعی

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد مازندران، ارتباط مسجد با نظام اجتماعی را یکی دیگر از الزامات مسجد تراز دانست و بیان کرد: مسجد باید میزبان فعالیت‌هایی همچون هیئت‌های حل اختلاف، مشاوره خانواده، مراکز خیریه و خدمات اجتماعی باشد تا بتواند در حل مشکلات مردم نقش‌آفرینی کند.

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به تجربه فعالیت مساجد در دوران کرونا گفت: در آن دوران، بسیاری از مساجد به کانون‌های کمک‌رسانی و حمایت از اقشار نیازمند تبدیل شدند و این موضوع نمونه‌ای روشن از ظرفیت اجتماعی مسجد است.

وی افزود: در حال حاضر نیز همکاری‌هایی میان مجموعه امور مساجد و دستگاه‌های مختلف برای ارائه خدمات در مساجد در حال انجام است و در برخی مناطق استان، خدماتی از جمله مشاوره رایگان، خدمات تخصصی چشم و اهدای عینک به مردم ارائه می‌شود.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد مازندران همچنین از همکاری با مجموعه‌های مرتبط با حل اختلاف، کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، بسیج و کانون‌های فرهنگی و هنری خبر داد و گفت: این ظرفیت‌ها باید در خدمت مردم و در بستر مسجد فعال شوند.