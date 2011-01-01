به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی در مراسم تقدیر از برگزارکنندگان کنگره محدث قمی که در مدرسه طلوع مهر برگزار شد، ضمن اشاره به استقبال بی‌نظیر از این کنگره خاطر‌نشان کرد: بسیاری از علما و فضلا به جهت تجلیل از آثار محدث قمی در جلسه شرکت کردند و انشاء الله این کار با تجلیل از سایر علما و بزرگان دینی ادامه خواهد داشت.



نماینده مردم قم در مجلس افزود: اگرچه برخی از اشخاص در تاریخ اثرگذاری فراوانی داشته‌اند اما در بین علمای اسلام، مرحوم حاج شیخ عباس قمی چراغ فروزانی است که همه با آثار وی به خصوص مفاتیح الجنان مأنوس هستند.



وی مفاتیح الجنان را نشانه اخلاص محدث قمی دانست و افزود: برای ماندگاری این اثر همین بس که تمام شیعیان در سراسر دنیا از این کتاب در کنار قرآن بهره می‌برند.



حجت الاسلام بنایی در پایان از تمام دست اندرکاران این کنگره به دلیل تلاش چند ساله جهت برگزاری این مراسم تقدیر و قدردانی کرد.