حزب الله حمله به منزل فرزند "عمر کرامی" را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر "فیصل عمر کرامی" فرزند نخست وزیر سابق لبنان در گفتگو با روزنامه الاخبار با اشاره به حمله اخیر به منزلش اظهار داشت: این حمله حاوی پیام سیاسی با ماهیت امنیتی است که جریان ما را هدف قرار داده است.

وی تاکید کرد: در 10 روز اخیر دو بار شب هنگام در نزدیک منزل خود صدای شلیک تیر هوایی را شنیدم. هر بار به خود می گفتم که حتما با این تیراندازی ها قصد و غرض خاصی دنبال نمی شود و لازم نیست نگران باشم.

فرزند عمر کرامی افزود: ما مسئله تیراندازی های اخیر را رسانه ای نکردیم اما آنها این بار می خواستند با انداختن بمب در پارکینگ منزلم پیام خود را واضح و مستقیم بفرستند که دقیقا تو هدف قرار گرفته ای.

خاطر نشان می شود در پی انفجار این بمب دو تن از محافظان فیصل کرامی که همواره مواضع روشنی مبنی بر لزوم حفظ مقاومت اتخاذ می کند، زخمی شدند.

از سوی دیگر، حزب الله لبنان در بیانیه ای که از سوی پایگاه خبری الانتقاد منتشر شده این حمله را خطرناک توصیف و آن را محکوم کرد. در بیانیه حزب الله آمده است: حزب الله به شدت این حمله خطرناک به منزل فیصل عمر کرامی را محکوم می کند. حزب الله این عملیات را جزئی از تلاشهای بزدلانه در راستای از بین بردن ثبات داخلی می داند که در آن شخصیت ها و نمادهای ملی به دلیل مواضع ضد توطئه و ضد فتنه گری شان در لبنان هدف قرار گرفته می شوند.

در ادامه آمده است: حزب الله لبنان از سلامتی فیصل کرامی ابراز خشنودی کرده و خواستار شفای عاجل برای دو محافظ وی شده است. ما از مواضع ویژه و شجاعانه خانواده کرامی که همواره در راستای وحدت، عزت و کرامت لبنان است سپاسگزاری می کنیم. همچنین از مقامات مسئول تقاضا می کنیم در کشف عاملان این جنایت فعالیت کرده و آنان را به دست عدالت بسپارند.