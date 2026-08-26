زهک در مسیر توسعه؛ از فناوری تا کمربندی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در جریان تور رسانهای اصحاب رسانه از پروژههای مهم شهرستان زهک، آخرین وضعیت طرحهای توسعهای این شهرستان تشریح شد؛ برنامهای که همزمان با دومین روز هفته دولت و با هدف ارائه گزارشی میدانی از روند اجرای پروژهها برگزار شد.
پردیس علم و فناوری؛ ظرفیت استقرار ۷۵ شرکت دانشبنیان
روح الله جهانتیغ فرماندار زهک در بازدید از ساختمان در حال احداث پردیس علم و فناوری اظهار کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت یکهزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتبار بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال احداث میشود و پس از بهرهبرداری ظرفیت استقرار ۷۵ شرکت و هسته فناور و دانشبنیان را خواهد داشت.
جهانتیغ افزود: پیشبینی مرکز هوش مصنوعی و کارگاههای تخصصی از دیگر ظرفیتهای این مجموعه است که میتواند به توسعه اقتصاد دانشبنیان و ایجاد اشتغال فناورانه در شهرستان کمک کند.
وی درباره پارک بانوان زهک نیز گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع و با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال احداث شده و شامل فضاهای ورزشی، مبلمان شهری، بازارچه سنتی و بخشهای پذیرایی است و بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
فرماندار زهک همچنین استادیوم ورزشی شهرستان را از دیگر پروژههای مهم حوزه جوانان عنوان کرد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال در آستانه افتتاح قرار دارد و بهرهبرداری از آن به ارتقای سرانه ورزشی و فراهمشدن فضای مناسب برای فعالیت ورزشکاران کمک میکند.
سینمای زهک؛ توسعه زیرساخت فرهنگی با مشارکت بخش خصوصی
جهانتیغ با اشاره به مراحل آمادهسازی سینمای زهک اظهار کرد: این مجموعه با ظرفیت ۱۳۰ نفر و با مدیریت بخش خصوصی فعالیت خواهد کرد و امکان اکران همزمان فیلمهای روز سینمای ایران را فراهم میکند.
وی راهاندازی سینما را اقدامی برای تقویت زیرساختهای فرهنگی و ایجاد فضای مناسب برای اوقات فراغت شهروندان دانست.
تکمیل کمربندی و بهسازی مسیرهای شهری
فرماندار زهک درباره فاز دوم کمربندی شهر نیز گفت: این پروژه به طول حدود سه کیلومتر، از میدان قائم آلمحمد(عج) تا میدان حاج قاسم، با اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست و تکمیل آن میتواند ضمن کاهش بار ترافیکی و افزایش ایمنی تردد، دسترسی به مجموعه چاهنیمهها را تسهیل و به رونق گردشگری منطقه کمک کند.
وی همچنین با اشاره به پروژه میدان ورودی و بلوار اصلی شهر جزینک افزود: این مسیر به طول چهار کیلومتر و با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی اجرا شده و با همکاری شهرداری جزینک و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، به ارتقای زیرساخت، زیباسازی منظر شهری و تسهیل تردد کمک کرده است.
احیای ظرفیتهای فرهنگی و دانشآموزی
جهانتیغ در بازدید از کانون فرهنگی ـ تربیتی اقبال لاهوری نیز از روند تعمیر، بهسازی و تجهیز سالن اجتماعات این مجموعه خبر داد و گفت: با تکمیل عملیات بهسازی، این کانون میتواند به یکی از مراکز اصلی برگزاری همایشها، نشستها و رویدادهای فرهنگی و تربیتی شهرستان تبدیل شود.
تور رسانهای زهک، تصویری میدانی از بخشی از طرحهای توسعهای شهرستان در حوزههای فناوری، ورزش، فرهنگ، خدمات اجتماعی و حملونقل ارائه کرد؛ پروژههایی که در کنار ۱۹۵ طرح در حال اجرا یا آماده بهرهبرداری، بخشی از برنامههای مدیریت شهرستان برای تقویت زیرساختها و پاسخ به مطالبات توسعهای مردم زهک به شمار میرود.
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