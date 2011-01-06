تندیسی که هیچ کس مسئول گم شدنش نیست!/ داستان مشایی و دانشگاه چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تامین عدالت در پذیرش دانشجوی دکتری اقدام به تصویب آیین نامه برگزاری کنکوری سراسری دکتری گرفت. این آزمون توسط سازمان سنجش برگزار می شود و با اعلام چند برابر ظرفیت پذیرفته شدگان و معرفی به دانشگاهها، دانشگاهها می توانند نسبت به پذیرش دانشجوی دکتری اقدام کنند. برخی دانشگاههای کشور هفته گذشته اعلام کردند که آزمون سراسری دکتری تنها ملاک آنها نخواهد بود و دوباره آزمون کتبی از داوطلبان می گیرند.

مشایی و این بار رسانه ای شدن به خاطر یک دانشگاه

نام "اسفندیار رحیم مشایی" اگر در هفته گذشته در حوزه موسیقی، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و .... رسانه ای شد اما این هفته پا به حوزه "دانشگاه" گذاشت. برخی منابع خبری همراه با ارائه اسنادی مدعی شدند که فردی به نام "اسفندیار رحیم مشایی" دانشجوی دانشگاه بین المللی چابهار است اما رئیس این دانشگاه این موضوع را به طور کلی تکذیب کرد.

دورکاری مطالعاتی و اعتراضات محققان

لطف الله فروزنده معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت رئیس جمهور اعلام کرد که مشاغل مطالعاتی شامل اجرای طرح دورکاری می شوند اما جزئیاتی از آن را اعلام نکرد. اظهارات فروزنده واکنش برخی مسئولان موسسات تحقیقاتی را برانگیخت چرا که آنها معتقدند تحقیقات در حوزه های مختلف علوم به کتابخانه های مرجع یا گپ و گفت‌های محققان نیازمند است و اجرای دورکاری برایشان مقدور نیست.

وزارتخانه ای بدون معاون دانشجویی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این هفته را هم بدون معاون دانشجویی و فرهنگی گذراند. فرحناز ترکستانی که هنوز جایگزینی برایش در معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت معرفی نشده است چندی پیش همزمان با اینکه حکم رئیس جمهور مبنی بر انتصاب وی در سمت ریاست سازمان ملی جوانان را قبول نکرد از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت نیز کناره گیری کرد.

رفع مشکل پذیرش دانشجوی پولی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته ایراداتی را که شورای نگهبان بر طرح جنجالی پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی وارد کرده بود را رفع کردند. طرح هایی که در مقاطع گوناگون طی چند سال گذشته تحت عنوان "پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی" مطرح شده است همواره اعتراضات دانشجویی را در پی داشته است.

پایان تصویب یک نقشه جامع علمی

نقشه جامع علمی کشور پس از 5/4 سال از فعالیت محققان و اندیشمندان حوزه های گوناگون در راستای جامه عمل پوشاندن به دستورات مقام معظم رهبری و ترسیم نقشه راه کشور در حوزه های علمی و تحقیقاتی بالاخره اواخر هفته جاری در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و جهت تأیید نهایی رهبری معظم انقلاب، آماده ارسال به دفتر ایشان شد.

مفقود شدن یادمان حماسه 9 دی

جمعه 10 دی ماه همزمان با سالگرد حماسه مردمی "9 دی" یادمان 9 دی توسط یک موسسه فرهنگی در مقابل سر در اصلی دانشگاه تهران قرار داده شد اما دیری نپائید که در اولین روزهای هفته جاری این یادمان به طرز ناگهانی مفقود شد و هیچ فرد یا مرجع رسمی مسئولیت جابجایی آن از سر در اصلی دانشگاه تهران به نقطه ای دیگر را نپذیرفت و این یادمان نیز رفت تا به سرنوشت تندیس های برنزی شهر دچار شود.