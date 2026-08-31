ویزای آمریکا؛ دغدغه امیدهای کشتی ایران برای مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال جهان قرار است ۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۶ مهر) در لاس‌وگاس آمریکا برگزار شود و بر این‌ اساس کشتی‌گیران و مربیان صبح فردا سه‌شنبه ۱۰ شهریور با پرواز چارتر به آنکارا می‌روند تا به سفارت آمریکا بروند و همان شب نیز به کشور برمی‌گردند.

با توجه به روابط پرتنش ایران و آمریکا، حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقاتی که به میزبانی این کشور برگزار می‌شود، همواره با ابهام‌هایی درباره صدور ویزا همراه بوده است. پیش از این علیرضا دبیر گفت به رئیس اتحادیه جهانی اعلام کردم اگر آمریکا حتی به یک نفر از اعضای تیم هم ویزا ندهد، قطعاً تیم را نمی‌فرستیم. حتماً باشیم مهم نیست، چطور باشیم مهم است. البته شنیده‌ها حاکی از این است که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی قصد ندارد در کنار تیم باشد و به همین خاطر برای صدور ویزا اقدام نخواهد کرد.

بر همین اساس اعلام شده تعداد کشتی‌گیران با مربیان حدودا ۳۵ نفر هستند که راهی آنکارا خواهند شد. البته تعداد کشتی‌گیران در برخی اوزان ۲ نفر است تا کادر به قطعیت برسد.

در مسابقات جهانی جوانان ۲۰۲۶ که در اسلواکی برگزار شد و تیم کشتی آزاد جوانان از رسیدن به سکو بازماند و تیم کشتی فرنگی جوانان هم به عنوان نایب قهرمانی رسید، ویزای چند نفر از اعضای کادر فنی تیم‌های آزاد و فرنگی ایران صادر نشد، اما تمام کشتی‌گیران موفق به دریافت ویزا شدند و در نهایت هر دو تیم ایران در مسابقات جهانی حضور پیدا کردند.