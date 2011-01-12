بهره هوشی کودکان ایرانی یکی از دلایل تغییر نظام آموزشی است

محمد بنائیان سفید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساختار آموزشی و محتوای درسی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، گفت: وقتی که قرار است محتوا تغییر پیدا کند باید طبیعتا ساختار نیز متناسب با آن تغییر یابد. در واقع ممکن نیست که محتوا تغییر کند و ساختار به همان شکل و چارچوب قدیمی باقی بماند.

بیش از یکسال است که تغییر ساختار نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش از سوی مسئولان این وزارتخانه به اشکال و انواع مختلف مطرح می شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ما برای تحول اساسی در آموزش و پرورش تغییر محتوا و ساختار را مد نظر قرار دادیم و نظام 6-3-3 را پس از مطالعات و کارشناسی های دقیق تعریف و تصویب کردیم.

تغییر ساختار نظام آموزشی صوری نیست

بنائیان سفید با تاکید بر اینکه تغییرات نظام آموزشی ظاهری و صوری نیست گفت: تا کنون ساختار و محتوای نظام آموزشی ما براساس الگوی غرب و کشور فرانسه بوده و بعد از انقلاب نیز تنها اصلاحاتی بر روی آن انجام شد که کافی نبود تا اینکه به دستور مقام معظم رهبری فلسفه تربیت عمومی در جمهوری اسلامی ایران و فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش به شکل جداگانه تدوین شد و براساس آن سند راهبردی را نیز تدوین کرده ایم.

مشاور وزیر در امور تحول بنیادین، فرهنگی و برنامه ریزی راهبردی وزارت آموزش و پرورش افزود: براساس سند راهبردی، تغییر ساختار نظام آموزشی را طراحی کردیم و در ابتدا پیش بینی ما این بود که در مدت پنج سال و از سال 1390 اجرا شود که ممکن نشد چرا که کمیته تحول نظام آموزشی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز این طرح را تصویب نکرده است.

تغییر ساختار آموزشی جلوتر از محتوای درسی

وی در پاسخ به این سئوال که " اگر قرار بود ساختار براساس محتوای درسی تغییر پیدا کند، چرا در ابتدا محتوا را که همان برنامه درس ملی است تصویب نکردید و تصویب ساختار را در الویت قرار دادید؟" گفت: تقدم و تاخری تصویب این دو منافاتی با اصل موضوع ندارد چرا که اسناد محتوایی را هم تدوین کرده ایم اما به هرحال ساختار زودتر از محتوا تصویب شد.

تصویب ساختار نظام آموزشی 6-3-3 در حالی است که سند برنامه درس ملی به عنوان سند مادر در تغییر محتوا و کتب درسی هنوز به مرحله اجرا در نیامده است و این با سخنان مسئولان آموزش و پرورش که دائما مطرح می کنند تغییر محتوا مهمتر از تغییر ساختار است منافات دارد.

امکان حرکت با ساختار قبلی وجود ندارد

بنائیان سفید با اشاره به علل تغییر ساختار نظام آموزشی گفت: هم اکنون بهره هوشی کودکان ایرانی نسبت به تقویم سنی شان بین 6 ماه تا یکسال جلوتر است و آموزش و پرورش نمی تواند بر اساس ساختار قبلی حرکت کند.

وی افزود: هم اکنون دوره عمومی برای آموزش و پرورش اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل آن را به 6 سال افزایش داده اند و سال سوم متوسطه نیز به عنوان زمان انتخاب رشته مشخص شده تا از سال چهارم متوسطه دوره های نیمه تخصصی آغاز شود و دانش آموزان در رشته های خود تحصیل کنند.

علت تعجیل در اعلام تغییرات نظام آموزشی

مشاور وزیر آموزش و پرورش درباره تعجیل در اجرای تغییر ساختار نظام آموزشی جدید گفت: طولانی شدن عنصر زمان موجب می شود انگیزه ها برای اجرا کاهش یابد به همین دلیل آموزش و پرورش تحول در ساختار را مطرح کرد تا زمینه اجرای سند از قبل فراهم شود.

بنائیان سفید تصریح کرد: در واقع ما باید الزامات سند تحول بنیادین را که یکی از آنها تغییر ساختار است فراهم کنیم تا اجرای سند به تعویق نیفتدد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اجرای تغییر ساختار آموزشی به هیچ دانش آموزی که در نظام فعلی تحصیل می کند آسیب نمی رساند گفت: جزئیات اجرای ساختار به این شکل است که در هر سال دو پایه تحصیلی تغییر پیدا کند که برای اولین بار پایه اول و ششم مد نظر است.

برنامه درس ملی همچنان در درست بررسی است

بنائیان سفید با اشاره به اینکه مطالب کتابهای درسی ما منبعث از ریشه های ملی و دینی مان نیست، افزود: بر همین اساس باید محتوای درسی مبتنی بر مبانی نظری عمیق متحول می شد که آن را تحت عنوان منشور تحول از نگاه مقام معظم رهبری آماده کردیم که کلیات آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد اما جزئیات آن هنوز در دست بررسی است.

به گفته بنائیان سفید سند برنامه درس ملی نیاز به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.