امام جمعه سنقر: مقاومت ملت ایران ضامن امنیت و اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنقروکلیایی با اشاره به اهمیت مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن اظهار کرد: تجربه تاریخی ملتها نشان داده است که از دست دادن روحیه مقاومت میتواند زمینه شکست کشورها را فراهم کند، حتی اگر از امکانات اقتصادی و نظامی قابل توجهی برخوردار باشند.
وی افزود: آنچه امروز امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را تضمین کرده، روحیه ایستادگی ملت و نترسیدن از دشمن است و این همان مسیری است که همواره امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتهاند.
امام جمعه سنقروکلیایی با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) گفت: عمر کوتاه آن حضرت و امام جواد(ع) نشاندهنده نگرانی و هراس حکومتهای ظالم از نفوذ علمی، اجتماعی و فکری ائمه اطهار(ع) بود.
حجتالاسلام رضایی ادامه داد: امام حسن عسکری(ع) در شرایط سخت حضور در سامرا، ضمن هدایت فکری شیعیان و مقابله با جریانهای انحرافی، زمینههای لازم برای تبیین مسئله امامت حضرت ولیعصر(عج) و حفظ این باور در میان شیعیان را فراهم کردند.
وی با اشاره به آغاز امامت حضرت مهدی(عج)، انتظار را مسئولیتی اجتماعی دانست و عنوان کرد: منتظر واقعی کسی نیست که در برابر مشکلات جامعه بیتفاوت بماند، بلکه باید برای اصلاح جامعه، رفع کمبودها و فراهم کردن زمینه ظهور تلاش کند.
امام جمعه سنقروکلیایی همچنین با گرامیداشت روز جهانی مسجد، مساجد را فراتر از محل اقامه نماز دانست و گفت: مسجد باید مرکز فعالیتهای دینی، اجتماعی و فرهنگی و محل سازماندهی مردم باشد و نقش خود را در جامعهسازی و تقویت روحیه مقاومت ایفا کند.
حجتالاسلام رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک آغاز هفته دولت، بر ضرورت شایستهسالاری در انتصاب مدیران تأکید کرد و افزود: در انتخاب مسئولان باید کارآمدی، امانتداری و شایستگی ملاک قرار گیرد و قومگرایی، خودرأیی، رودربایستی و انتصاب افراد برای جبران خدمات نباید در مدیریت کشور و جامعه جایگاهی داشته باشد.
وی با اشاره به آموزههای امیرالمؤمنین(ع) در نامه به مالک اشتر تصریح کرد: مسئولان باید در انتخاب مدیران توانمندی افراد را بهدرستی ارزیابی کنند و مسئولیتها را به کسانی بسپارند که توانایی و امانتداری لازم برای انجام وظایف را دارند.
امام جمعه سنقروکلیایی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) گفت: وجود مبارک پیامبر اعظم(ص) بزرگترین محور وحدت مسلمانان است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید از تفرقه، قومگرایی و اختلافات مذهبی پرهیز کرد.
حجتالاسلام رضایی خاطرنشان کرد: امت اسلامی در برابر دشمنان مشترک نیازمند وحدت و همبستگی است و حفظ انسجام میان مسلمانان میتواند توطئههای دشمنان برای ایجاد اختلاف و تضعیف جوامع اسلامی را خنثی کند.
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