به گزارش خبرنگارمهر درقم، مراسم سالگرد ارتحال آیت‌‌الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی، امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه این مرجع فقید درقم، برگزار می‌شود.



در این مراسم حجت‌‌الاسلام فاطمی‌‌نیا از استادان حوزه علمیه به ایراد سخن خواهد پرداخت و قاریان با تلاوت کلام‌الله مجید، ثواب آن را به روح این مرجع عالیقدر تقدیم می‌کنند.



همچنین کنگره بزرگداشت آیت الله مرعشی نجفی و رونمایی از 20 جلد دوم موسوعة‌الامامه فی نصوص اهل السنه تا پایان امسال در قم برگزار می‌شود.



یادآوری می‌شود: آیت الله مرعشی نجفی در سال 1315 ق. / 1276 ش. در نجف به دنیا آمد و شهاب الدین نام گرفت پدرش آیة الله سید شمس الدین محمود مرعشی (1279 ق. ـ1338 ق.) از فقها و مدرّسان علوم اسلامی نجف بود.



پس از یادگیری خواندن و نوشتن، در نوجوانی به کسوت روحانیت در آمد و به فراگیری علوم اسلامی پرداخت. ادبیات عرب، فقه، اصول، حدیث، درایه، رجال و تراجم و... را نزد استادان برجسته حوزه علمیه نجف فرا گرفت و سپس در درس خارج فقه و اصول آیة الله آقا ضیاء عراقی (متوفای 1373 ق.)، آیة الله شیخ احمد کاشف الغطاء (متوفای 1373 ق.) و شماری از مراجع تقلید و مدرّسان برجسته حوزه علمیه نجف شرکت کرد.



آیت الله مرعشی چنان علاقه به یادگیری داشت که سر از پا نمی‎شناخت. سالهای دراز در درس دهها استاد شهیر حوزه علمیه نجف شرکت کرد تلاش شبانه روزی وی سرانجام در 27 سالگی به ثمر نشست و به درجه اجتهاد نایل شد.



از وی کتابخانه‌ای در قم به جا مانده است که از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های کشور و در ردیف کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کتابخانه آستان قدس رضوی است. ایشان در طول عمرش بیش از 148 کتاب، رساله و مقاله به رشته تحریر درآورد که شمار بسیاری از آن‌ها هنوز به چاپ نرسیده‌اند.