به گزارش خبرنگارمهر درقم، مراسم سالگرد ارتحال آیتالله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی، امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه این مرجع فقید درقم، برگزار میشود.
در این مراسم حجتالاسلام فاطمینیا از استادان حوزه علمیه به ایراد سخن خواهد پرداخت و قاریان با تلاوت کلامالله مجید، ثواب آن را به روح این مرجع عالیقدر تقدیم میکنند.
همچنین کنگره بزرگداشت آیت الله مرعشی نجفی و رونمایی از 20 جلد دوم موسوعةالامامه فی نصوص اهل السنه تا پایان امسال در قم برگزار میشود.
یادآوری میشود: آیت الله مرعشی نجفی در سال 1315 ق. / 1276 ش. در نجف به دنیا آمد و شهاب الدین نام گرفت پدرش آیة الله سید شمس الدین محمود مرعشی (1279 ق. ـ1338 ق.) از فقها و مدرّسان علوم اسلامی نجف بود.
پس از یادگیری خواندن و نوشتن، در نوجوانی به کسوت روحانیت در آمد و به فراگیری علوم اسلامی پرداخت. ادبیات عرب، فقه، اصول، حدیث، درایه، رجال و تراجم و... را نزد استادان برجسته حوزه علمیه نجف فرا گرفت و سپس در درس خارج فقه و اصول آیة الله آقا ضیاء عراقی (متوفای 1373 ق.)، آیة الله شیخ احمد کاشف الغطاء (متوفای 1373 ق.) و شماری از مراجع تقلید و مدرّسان برجسته حوزه علمیه نجف شرکت کرد.
آیت الله مرعشی چنان علاقه به یادگیری داشت که سر از پا نمیشناخت. سالهای دراز در درس دهها استاد شهیر حوزه علمیه نجف شرکت کرد تلاش شبانه روزی وی سرانجام در 27 سالگی به ثمر نشست و به درجه اجتهاد نایل شد.
از وی کتابخانهای در قم به جا مانده است که از بزرگترین کتابخانههای کشور و در ردیف کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کتابخانه آستان قدس رضوی است. ایشان در طول عمرش بیش از 148 کتاب، رساله و مقاله به رشته تحریر درآورد که شمار بسیاری از آنها هنوز به چاپ نرسیدهاند.
قم ـ خبرگزاری مهر: بیست و یکمین سالگرد ارتحال حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی امشب در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگارمهر درقم، مراسم سالگرد ارتحال آیتالله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی، امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه این مرجع فقید درقم، برگزار میشود.
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