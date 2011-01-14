داماش صدرنشین گروه "الف" شد/ صعود کاوه و شکست مقاومت سپاسی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر روز پنجشنبه با برگزاری چهار بازی از گروه‌های "الف" و "ب" آغاز شد که طی آن تیم‌های داماش گیلان، پیام مشهد و شهرک صنعتی کاوه تهران مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و یک بازی نیز بین دو تیم فولاد یزد و داماش دورود به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

در حساس‌ترین دیدار روز پنجشنبه که بین دو تیم مقاومت سپاسی شیراز و داماش گیلان برگزار شد، تیم گیلانی با تک گل محمدرضا مهدوی که در دقیقه 76 به ثمر رسید از سد میزبان خود گذشت و با 21 امتیاز به صدر جدول گروه "الف" صعود کرد. مهدوی چهار دقیقه پس از گلزنی با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.

در دیگر دیدار مهم گروه "الف" روز گذشته تیم کاوه در ورزشگاه تختی بندرعباس به مصاف شهرداری این شهر رفت و با حساب 3 بریک به پیروزی رسید تا با 19 امتیاز به سکوی سوم جدول صعود کند.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه الف:

* شهرداری بندرعباس یک - شهرک صنعتی کاوه تهران 3

* مقاومت سپاسی شیراز صفر - داماش گیلان یک

* مس رفسنجان صفر - پیام مشهد 2

جدول رده بندی:

1- داماش گیلان 21 امتیاز (13 بازی)

2- نفت مسجد سلیمان 19 امتیاز - تفاضل گل 3+ (12 بازی)

3- کاوه تهران 19 امتیاز - تفاضل گل 1+، 16 گل زده (13 بازی)

4- مقاومت شهید سپاسی شیراز 19 امتیاز - تفاضل گل 1+، 9 گل زده (13 بازی)

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12- همیاری اراک 14 امتیاز (12 بازی)

13- ماشین سازی تبریز 12 امتیاز (12بازی)

14- اتکا گلستان 9 امتیاز (12 بازی)

گروه ب:

* فولاد یزد صفر - داماش دورود صفر

جدول رده بندی:

1- ایرانجوان بوشهر 21 امتیاز - تفاضل گل 9+ (12 بازی)

2- مس سرچشمه 21 امتیاز - تفاضل گل 8+ (12 بازی)

3- نساجی قائمشهر 20 امتیاز - تفاضل گل 7+ (12 بازی)

4- استقلال اهواز 20 امتیاز - تفاضل گل 3+ (12 بازی)

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12- پیام مخابرات فارس 11 امتیاز - تفاضل گل 2- (12 بازی)

13- برق شیراز 11 امتیاز - تفاضل گل 4- (12 بازی)

14- سپیدرود رشت 6 امتیاز (12 بازی)

- هفته سیزدهم لیگ دسته اول امروز جمعه با برگزاری 10 بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

جمعه - 24/10/89

* اتکا گلستان – سازمان همیاری اراک، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان

* فولاد نطنز - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه شهید منوچهری نطنز

* شهرداری یاسوج - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج

* تربیت یزد - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* مس سرچشمه کرمان - صنعت ساری، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچمشه

* ابومسلم مشهد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

* استقلال اهواز - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

* پیام مخابرات فارس - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* آلومینیوم هرمزگان - شیرین فراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

* سپید رود رشت - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت