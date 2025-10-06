رویارویی تیم دنای یاسوج با حریف مشهدی در نخستین دیدار لیگ دسته دوم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال دنای یاسوج در اولین بازی خود در لیگ دسته دوم کشور، بعداظهر دوشنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی یاسوج، میزبان تیم ثامن مشهد خواهد بود.
این بازی، بازگشت هیجان فوتبال به سکوهای یاسوج پس از سالها محرومی از رقابتهای لیگ دسته دوم است که با شکلگیری این اتفاق با تلاش نماینده مجلس و سایر مسئولان محلی میسر شده که نشان از عزم جدی برای توسعه فوتبال در منطقه دارد.
اولین بازی هر تیم در یک لیگ جدید، همیشه از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و نتیجه آن میتواند نقش مهمی در تعیین روحیه تیم برای ادامه مسابقات داشته باشد.
این بازی، تقابلی بین یک تیم از جنوب غرب کشور یاسوج و یک تیم از شمال شرق مشهد است که بر جذابیت آن میافزاید.
امیدواریم این بازی، آغازگر فصل پربار و موفقی برای تیم دنای یاسوج باشد و شاهد رقابتی زیبا و هیجانانگیز در ورزشگاه تختی یاسوج باشیم.
