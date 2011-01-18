به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد مرادی، مسئول امور تولیدات مستند سیمای مراکز در این باره گفت: پس از اعلام سال نهضت مستندسازی در هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما در استان‌ها فعالیت در حوزه مستند رنگ و بوی دیگری گرفت.

وی افزود: مرکز سیمای معاونت امور استان‌های صدا و سیما در همین جهت برای طراحی و تدوین فرآیند مطلوب با هدف تسریع و تسهیل تولید آثار مستند با کیفیت و نظارت بر تولیدات مستند فاخر و همچنین منطقه بندی شبکه‌های استانی اقداماتی را انجام داد.

مرادی با بیان اینکه در تولیدات آثار مستند به استراتژی‌های چهارگانه‌ای که از سوی مقام معظم رهبری (دین، اخلاق، امید و آگاهی) اعلام شد توجه جدی شده است، ابراز داشت: در این تولیدات به گونه‌های متنوع و مختلف مستند به ویژه در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، انقلاب اسلامی، مفاخر و مشاهیر، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی استان‌ها که بر پایه تحقیق و پژوهش است، توجه جدی شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به گستردگی مراکز صدا و سیما و وجود اشتراکات فرهنگی، جفرافیایی و اقلیمی مراکز به هشت منطقه تقسیم شده‌اند که به ترتیب استان‌های گیلان، مازندران، گلستان در (منطقه یک)، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل در (منطقه دو)، همدان، قزوین، قم و مرکزی در (منطقه سه)، کرمانشاه، کردستان، ایلام و مهاباد در (منظقه چهار)، اصفهان، خوزستان، آبادان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در (منطقه پنج)، خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان در (منطقه شش)، فارس، هرمزگان، بوشهر، کیش و کهگیلویه و بویر احمد در (منطقه هفت)، یزد، سیستان و بلوچستان و کرمان در (منطقه هشت) قرار دارند.



مرادی یادآور شد: کسانی که در مراکز استان‌ها طی سه سال اخیر از واحد نظارت و ارزیابی سیمای مراکز امتیاز بالای 70 اخذ کرده باشند مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند. انتخاب محمد رضا اصلانی، ارد عطاپور، منوچهر مشیری، همایون امامی، فرهاد ورهرام، مصطفی رزاق کریمی، مهرداد زاهدیان، علی روحانی به عنوان اساتید راهنما به ترتیب در مناطق یک تا هشت باعث شده برنامه‌سازان مراکز استانها نیز در کلیه مراحل تولید از مشاوره های کارشناسانه این اساتید بهره مند شوند.



وی با بیان اینکه دانشکده صدا و سیما نیز با همکاری دانشجویان در تولید مستند های فاخر با مرکز سیمای استان ها همکاری دارد اضافه کرد: احمد ضابطی جهرمی نیز به عنوان استاد راهنما در کنار دانشجویان قرار دارد تا جوانان علاقمند به این حوزه بتوانند از تجربیات این استاد استفاده کنند.

مرادی با بیان اینکه تا کنون کارگروه‌های متعددی در مراکز صدا و سیمای استانها برگزار شده، افزود: پس از دریافت 775 طرح، از این تعداد 280 عنوان تصویب شد که این عناوین شامل 600 قسمت و 18000 دقیقه است. از این تعداد عناوین تا این تاریح 93 عنوان شامل 410 قسمت 11800دقیقه برای مراکز برآورد شده و در مرحله تولید قرار دارند. مابقی مستندهایی که مصوب شده در حال تحقیق و پژوهش است که در آینده‌ای نزدیک برآورد و تولید خواهند شد.

وی از رده‌بندی مستندسازان خبر داد و گفت: تعداد و مدت کل مستندهای تولید شده، میانگین ارزیابی برنامه‌های مستند تولید شده طی 5 سال اخیر، مدت زمان و فعالیت در حوزه تولید مستند، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی و تعهد حرفه‌ای مستندساز با تایید صلاحیت مرکز صدا و سیمای استان از جمله ملاک و معیارهای این رده‌بندی است.

مرادی شرایط و حوزه فعالیت مستندسازان را بر اساس رده بندی عنوان کرد و بیان داشت: مستند سازان در پنج گروه رده‌بندی می‌شوند که بر این اساس نحوه فعالیت آنها در حوزه مستند مشخص شده است.

وی موفقیت های پیش رو در حوزه مستند مراکز را حاصل مدیریت مدیران ارشد سازمان صدا و سیما و همکاری کارکنان این سازمان عنوان کرد و بیان داشت: آقایان مهندس ضرغامی، حجه اسلام والمسین موسوی مقدم، دکتر طهماسبی، رضا بهنام راد و حبیب الله مازندرانی همکاری و مساعدت های لازم برای توسعه و تولید آثار فاخر مستند در مراکز را در دستور کار خود قرار داده اند تا بتوانیم توانمندی و جاذبه های کشورمان را در حوزه های مختلف با استفاده از تولید مستند به نمایش بگذاریم.

مرادی در پایان افزود: امیدوارم این حمایت‌ها و دلگرمی‌ها به صورت مستمر شامل حال هنرمندان و برنامه‌سازان مراکز استانها شود.