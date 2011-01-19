استان سمنان مجری آزمایشی طرح ملی شهاب در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی ظهر چهارشنبه در جمع مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه استان افزود: طرح شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای برتر در استان سمنان به عنوان پایلوت انتخاب شده است.

وی آموزش خانواده و دانش آموزان در این زمینه را بسیار ضروری دانست و گفت: باید برترین و کوشاترین دانش آموزان در مقاطع تحصیلی شناسایی شوند و به بنیاد نخبگان استان معرفی شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اینکه در این استان نشست هایی با خانواده های دانش آموزان به صورت پایه ای برگزار شده است خطاب به مدیران گفت: ارتباط بیشتری با اولیا دانش اموزان باید از سوی مدارس صورت گیرد.

قزوهی با بیان اینکه ایجاد مجتمع های آموزشی برای شهرستانها در سال آینده ابلاغ می شود، افزود: توجه ویژه به مجتمع های آموزشی از سیاست های وزارت آموزش و پرورش است و این مجتمع ها تنها به مناطق روستایی ختم نمی شود.

وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده کنکور سراسری تا سال 1393 در کشور حذف می شود، گفت: با حذف کنکور، فرآیند آموزشی و امتحانات هماهنگ کشوری در برخی دروس ملاک ارزشیابی قرار می گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با تاکید بر اینکه معلمان باید به روز باشند و در تدریس کتب جدیدالتالیف دقت بیشتری کنند، گفت: مدیران مدارس اولویت های تعیین شده توسط وزارتخانه را بیشتر مد نظر داشته باشند.