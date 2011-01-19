مجموعه "روایت حماسه" در گیلان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این مجموعه نقش محوری رزمندگان استان طی10 عملیات از قبیل قادر، والفجر 9 و 10، کربلای دو، چهار و پنج، نصر چهار و هشت، بیت المقدس دو و هفت به تصویر کشیده شده است.

مجموعه روایت حماسه که برای اولین بار در گیلان تولید می شود ضمن مرورکوتاه برعملیاتها، محورهای که رزمندگان گیلانی در آن حضور فعال داشته اند به خوبی تشریح و تبیین می کند.

روایت حماسه که پس از هفت ماه مطالعه و تحقیق به تهیه کنندگی "رحمت انصاری" و "احمد رضا زارعی" با تدوین و صداگذاری "مجید انصاری" و گویندگی "جواد شعبانی" و به همت کارشناسان نظامی این مجموعه سرهنگ "فرامرز بشارتی" و سرهنگ "حشمت هدایتی" به نتیجه رسیده است.

در ادامه از زحمات سردار "هامون محمدی" فرمانده سپاه قدس گیلان و معاونت فرهنگی سپاه، سردار مهدی کاظمی پور، دکتر مهدی باغبانی و سرهنگ محمد علی حق بین فرمانده لشکر 16 قدس استان که در تولید این مجموعه یاری و حمایت کردند، تقدیر و تشکر می شود.