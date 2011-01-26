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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

عسگری:

شعر البرز "سفیر رحمت" را می سراید

شعر البرز "سفیر رحمت" را می سراید

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از برگزاری شب شعر سفیر رحمت در کرج در آستانه آغازایام الله دهه فجر وهمزمان با رحلت حضرت رسول(ص) و شهادت امام حسن مجتبی و اما رضا (ع) خبر داد.

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج  با بیان اینکه سوز تلخ هجرت پیام آور آزادی  و ایمان بر دل و روح مومنین سایه اندوه انداخته و شعله این سوز در ابیات هنرمندانه شاعران این خطه منعکس گردیده است گفت: بر این اساس شب شعر سفیر رحمت با حضور استاد "پرویز بیگی حبیب آبادی"دبیر پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر و "امیدی"دبیر اجرایی این جشنواره برگزار خواهد شد.

عسگری با تاکید بر اینکه نوای گرم ذاکرین اهل بیت(ع) همواره تسلی بخش قلب مومنان و عزاداران می باشد خاطرنشان کرد: در این مراسم که با نوحه خوانی حاج احمد واعظی شور و حالی روحانی خواهد یافت شاعران برجسته کشور از جمله محمد علی مجاهدی، سید حمیدرضا برقعی و مهدی رحیمی به شعرخوانی می پردازند.

وی اظهار داشت: برگزاری آیین شب شعر سفیر رحمت در حالی برگزار می شود که همزمان با این رویداد فرهنگی هنری،‌ انجمن شعر آیینی استان فعال شده و به طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با تشکر از همکاری انجمن شعر آیینی استان، از مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج برای برگزاری این شب شعر خبر داد.

عسگری خاطرنشان کرد: شب شعر سفیر رحمت 11 بهمن ماه از ساعت 15 در محل اداره کل واقع در خیابان مطهری برگزار می گردد.
کد مطلب 1239706

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