شعر البرز "سفیر رحمت" را می سراید

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان اینکه سوز تلخ هجرت پیام آور آزادی و ایمان بر دل و روح مومنین سایه اندوه انداخته و شعله این سوز در ابیات هنرمندانه شاعران این خطه منعکس گردیده است گفت: بر این اساس شب شعر سفیر رحمت با حضور استاد "پرویز بیگی حبیب آبادی"دبیر پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر و "امیدی"دبیر اجرایی این جشنواره برگزار خواهد شد.



عسگری با تاکید بر اینکه نوای گرم ذاکرین اهل بیت(ع) همواره تسلی بخش قلب مومنان و عزاداران می باشد خاطرنشان کرد: در این مراسم که با نوحه خوانی حاج احمد واعظی شور و حالی روحانی خواهد یافت شاعران برجسته کشور از جمله محمد علی مجاهدی، سید حمیدرضا برقعی و مهدی رحیمی به شعرخوانی می پردازند.



وی اظهار داشت: برگزاری آیین شب شعر سفیر رحمت در حالی برگزار می شود که همزمان با این رویداد فرهنگی هنری،‌ انجمن شعر آیینی استان فعال شده و به طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.



معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با تشکر از همکاری انجمن شعر آیینی استان، از مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج برای برگزاری این شب شعر خبر داد.



عسگری خاطرنشان کرد: شب شعر سفیر رحمت 11 بهمن ماه از ساعت 15 در محل اداره کل واقع در خیابان مطهری برگزار می گردد.