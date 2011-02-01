مبارزه اینترنتی در میانمار

به گزارش خبرنگار مهر، آنگ سان سوچی هدف از راه اندازی این وب سایت را تلاش برای سرعت بخشیدن به تحقق دموکراسی و مبارزه برای تغییر سیاسی در میانمار عنوان کرده است.

وی در وب سایت خود آورده است: برای ارتباط خوب، راه اندازی شبکه اینترنتی که می تواند برای آزادی و دموکراسی گسترش جهانی داشته باشد ضروری است.

سوچی کمی پیش از افتتاح پارلمان جدید میانمار گفت: با استفاده از شبکه های جدید ارتباطی دستیابی به اهداف دموکراتیک سریعتر محقق خواهد شد.

روز دوشنبه پارلمان میانمار که از آن به عنوان پارلمان تحت سلطه نظامیان یاد می شود پس از آخرین جلسه پارلمان در دهه 1980 آغاز به کار کرد.

حزب اتحاد ملی برای دموکراسی (NLD)در انتخابات سال 1990 به پیروزی رسید اما نتیجه انتخابات از سوی دولت حاکم به رسمیت شناخته نشد و پس از آن آنگ سان سوچی رهبر مخالفان دولت بیش از دو دهه در حبس خانگی به سر برد.



هفته گذشته درخواست تجدید نظر سوچی برای آغاز فعالیت حزبی در میانمار توسط دادگاه عالی این کشور رد شد.