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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

600 نیرو‌ی امدادی در محور‌های برف‌ گیر همدان‌ مستقر شدند

600 نیرو‌ی امدادی در محور‌های برف‌ گیر همدان‌ مستقر شدند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: بیش از 600 نفر از نیرو‌های امدادی و خدمات به صورت دائمی در محور‌های برف‌گیر استان همدان مستقر شدند.

علی‌مردان طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به استقرار اکیپهای امدادی در 39 پایگاه با 631 نفر پرسنل در استان همدان گفت: بیش از 300 دستگاه ماشین‌آلات نیز در بارش با حضور به موقع برای انجام عملیات برف‌روبی در تمام محور‌های اصلی و فرعی حاضر هستند.

مدیر‌کل مدیریت بحران استانداری همدان با اشاره به استقرار دائم نیرو‌های امدادی و خدمات در محورهای ارتباطی همدان گفت: پایگاه‌های امدادی، اورژانس، هلال ‌احمر، راه و ترابری و پلیس‌ راه در گردنه‌های برف‌گیر به خصوص گردنه اسدآباد مستقر شده است.

وی با اشاره به استقرار هلیکوپتر در فرودگاه همدان به عنوان پایگاه امداد هوایی استان همدان، گفت: در صورت نیاز خدمات امداد هوایی انجام می‌شود.

وی جلوگیری از بروز حادثه را از اولویتها دانست و اظهار داشت: کاهش آثار حوادث به وقوع پیوسته در دستور کار بوده و همواره در تجهیز نیرو‌ها مد نظر بوده است.

مدیر‌کل مدیریت بحران استانداری همدان یادآور شد: برای تردد در محورهای برفگیر همدان همراه داشتن تجهیزات ضروری است.

کد مطلب 1244837

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