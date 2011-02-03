علی‌مردان طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به استقرار اکیپهای امدادی در 39 پایگاه با 631 نفر پرسنل در استان همدان گفت: بیش از 300 دستگاه ماشین‌آلات نیز در بارش با حضور به موقع برای انجام عملیات برف‌روبی در تمام محور‌های اصلی و فرعی حاضر هستند.

مدیر‌کل مدیریت بحران استانداری همدان با اشاره به استقرار دائم نیرو‌های امدادی و خدمات در محورهای ارتباطی همدان گفت: پایگاه‌های امدادی، اورژانس، هلال ‌احمر، راه و ترابری و پلیس‌ راه در گردنه‌های برف‌گیر به خصوص گردنه اسدآباد مستقر شده است.

وی با اشاره به استقرار هلیکوپتر در فرودگاه همدان به عنوان پایگاه امداد هوایی استان همدان، گفت: در صورت نیاز خدمات امداد هوایی انجام می‌شود.

وی جلوگیری از بروز حادثه را از اولویتها دانست و اظهار داشت: کاهش آثار حوادث به وقوع پیوسته در دستور کار بوده و همواره در تجهیز نیرو‌ها مد نظر بوده است.

مدیر‌کل مدیریت بحران استانداری همدان یادآور شد: برای تردد در محورهای برفگیر همدان همراه داشتن تجهیزات ضروری است.