خطبه عربی رهبر انقلاب خطاب به مردم مصر

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران تهرانی در زمان ورود ولی امر مسلمین جهان به پشت تریبون به مدت 10 دقیقه با شعارهای "ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، ابالفضل علمدار خامنه‌ای نگهدار، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده" به استقبال ایشان رفتند.

گفتنی است علاوه برحضور پرشور و انقلابی اقشار مختلف مردم، مسئولان لشگری و کشوری از جمله دکترمحمد باقرقالیباف، دکترمحسن رضایی، سرلشگررحیم صفوی، سرلشگرمحمد حسن فیروزآبادی، امیر سرلشگر عطاء الله صالحی، حجت الاسلام علی سعیدی و حجت الاسلام محسنی اژه ای نیز در نماز جمعه این هفته تهران حضور دارند.

یکی از نکات قابل توجه در این مراسم با توجه به مناقشات اخیر بین رئیس جمهور و رئیس مجلس حضور محمود احمدی نژاد در کنار علی لاریجانی در حضور رهبری است.

همچنین از جمله اعضای کابینه دهم که در نمازجمعه این هفته تهران حضور دارند می توان به "محمد رضا رحیمی، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، سید محمد حسینی، علی نیکزاد، شمس الدین حسینی، کامران دانشجو، حجت الاسلام حیدر مصلحی، حمیدرضا حاجی بابایی، اسفندیار رحیم مشایی، علی اکبر محرابیان، و صادق محصولی" اشاره کرد.

ضمن اینکه منوچهر متکی و حمید رضا بهبهانی وزیران برکنار شده توسط رئیس جمهور و مجلس نیز در این مراسم حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای پس از پایان خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران به زبان عربی خطاب به مسلمین عرب زبان جهان به ایراد سخنرانی پرداختند.