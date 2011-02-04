به گزارش خبرنگار مهر در قم، اکبر شوکت شامگاه پنجشنبه در همایش انجمنهای صنفی امور کارگران ساختمانی سراسر کشور که در تالار هتل خورشید قم برگزار شد با اشاره به اینکه در گذشته یک کارگر ساختمانی باید 27 درصد حق بیمه را خود پرداخت میکرد، بیان داشت: هم اکنون هفت درصد از بیمه توسط کارگران ساختمانی و 20 درصد آن نیز توسط کارفرما پرداخت میشود که این 20 درصد از پروانههای ساختمانی کسب میشود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 30 هزار کارگر ساختمانی در استان قم وجود دارد بیان داشت: متأسفانه آماری که از سازمان فنی و حرفهای استان اعلام شده پایین است و استان قم در بیمه کارگران خود در سطح کشور رتبه سیام یعنی یکی مانده به آخر است که آخرین رتبه آن متعلق به ایلام است در حالیکه قم از لحاظ تولید پروانه ساختمانی جز رتبههای تک رقمی کشور است.
نماینده کارگران ساختمانی سراسر کشور گفت: مسئولین قم در این راستا قول مساعدت داند که با چند طرح ضربتی اکثریت کارگران ساختمانی استان را گواهینامه مهارت فنی و حرفهای بدهند.
90 درصد سوء استفاده احتمالی از بیمه جلوگیری شده است
شوکت با اشاره به اینکه در حال حاضر از 90 درصد تخلفات احتمالی سوء استفاده از بیمه کارگران ساختمانی جلوگیری شده است اظهار داشت: با راهکارهای ارائه شده تلاش و کوشش میشود این میزان تخلف احتمالی را به صفر برسانیم.
وی با بیان اینکه انجمن صنفی کارگران قم در سال 1375 تاسیس شده است، اضافه کرد: هم اکنون این انجمن جزو فعالترین انجمنهای کشور است و در حال حاضر انجمن صنفی کارگران استان دارای 6 هزار عضو است که با اجرایی شدن بیمه کارگران احتمال میرود این تعداد تا 30 هزار نیز افزایش پیدا کند.
احتمال تخلف با پایین آمدن مبلغ بیمه افزایش مییابد
نماینده کارگران ساختمانی سراسر کشور در خصوص فاکتورهای تشخیص کارگر بودن شخص توسط انجمن صنفی کارگران برای دادن بیمه کارگری به این اشخاص بیان داشت: شناخت هیئت مدیره انجمن صنفی، شناخت کمیته پیشکسوتان مشاغل مختلف ساختمانی، ارائه معرفی نامه از طرف حداقل سه استادکار شاخص و بازرسیهای انجمن صنفی از محل کار و سکونت آنها از جمله فاکتورهای تشخیص فرد کارگر و استحقاق آن در استفاده از بیمه کارگری است.
وی با اشاره به اینکه احتمال تخلف و سوء استفاده با پایین آمدن میزان نرخ بیمه کارگران افزایش مییابد اظهار داشت: کارفرماها برای دریافت گواهینامه مهارت فنی میتوانند از طریق مراجع به سازمان فنی و حرفهای یا آموزشگاههای آزاد داخل شهر اقدام به اخذ گواهینامه مهارت فنی نمایند.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از ورود افرادی که شاغل در صنعت ساختمانی نیستند و قصد سوء استفاده از بیمه کارگران ساختمانی را دارند بهترین راه آن مراجعه افراد به انجمنهای صنفی کارگران ساختمان استان است و انجمنهای صنفی به طور کلی تحت نظارت ادارات کار استانها هستند و هیئت مدیره آنها نیز منتخبین کارگران ساختمانی استان در مشاغل مختلف است که به صورت هر سه سال یکبار انتخاب میشوند.
وی در خصوص چگونگی عضویت کارگران و مزیتهای عضویت بیان داشت: هر فردی که در انجمنهای صنفی عضو شود تا یک سال از خدمات آن از جمله معرفی نامه به بیمه، معرفینامه به بانک برای دریافت تسهیلات، دریافت سهام عدالت و برگزاری کلاسهای آموزشی برخوردار خواهد بود که تمام این خدمات به صورت رایگان است و فقط 10 هزار تومان حق اشتراک سالانه و 10 هزار تومان ورودی برای یکبار از افراد دریافت میشود.
نماینده کارگران ساختمانی سراسر کشور در رابطه با خدمات بیمه کارگران ساختمانی نسبت به مشاغل آزاد بیان داشت: پرداخت کلیه هزینههای درمانی همانند بیمه اجباری، پرداخت از کار افتادگی و پرداخت حقوق در مواقع حادثه ناشی از کار از جمله خدمات بیمه کارگران میباشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استادکارانی که دارای گواهینامه درجه یک هستند چنانچه پنج سال آخر بیمه خود را بصورت گواهینامه استادکار درجه یک پرداخت کنند حدوداً دو برابر بیمه مشاغل آزاد حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده کارگران ساختمانی سراسر کشور از پایین بودن تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده در قم نسبت به دیگر استانها خبر داد و گفت: قم در جایگاه سیام قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، اکبر شوکت شامگاه پنجشنبه در همایش انجمنهای صنفی امور کارگران ساختمانی سراسر کشور که در تالار هتل خورشید قم برگزار شد با اشاره به اینکه در گذشته یک کارگر ساختمانی باید 27 درصد حق بیمه را خود پرداخت میکرد، بیان داشت: هم اکنون هفت درصد از بیمه توسط کارگران ساختمانی و 20 درصد آن نیز توسط کارفرما پرداخت میشود که این 20 درصد از پروانههای ساختمانی کسب میشود.
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