متوسل شدن به الگوهای قرآنی راه استحکام خانواده است

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، محمد علی انصاری صبح شنبه در جمع زنان سرپرست خانوار، گروه کثیری از زنان کارمند و تعدادی از مدیران و مربیان مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی خراسان رضوی گفت: در قرآن کریم، کلمه‌ عشق به کار نرفته و به جای آن مودت ذکر شده است.

وی که به مناسبت ایام دهه‌ مبارکه‌ فجر و روز زن و استحکام بنیان خانواده به این نهاد دعوت شده بود در خصوص عوامل پایداری خانواده گفت: تزکیه، مودت و رحمت، پایه‌های استحکام خانواده است که باید از سوی زن و شوهر مورد توجه قرار گیرد.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: مودت، همان عشق و محبت است که در لسان و زبان ما هست اما محبت و عشقی است که ویژگی‌هایی خاص دارد.

وی گفت: مودت عشق پاکیزه و پالایش شده است یعنی همراه معرفت و احساس مسئولیت نسبت به طرفی است که مورد مودت قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین مودت به محبتی گفته می‌شود که حتما باید با زبان یا عمل ابراز شود و نیز برای خود محبوب و نفس او باشد نه برای مودت‌کننده یا حاجتی که به طرف مودت هست.

وی توضیح داد: قرآن عشق به اهل بیت را با محبت و مودت به خانواده و همسر در یک پایه قرار داده است.

انصاری گفت: اگر عشق و محبت زوجین نسبت به یکدیگر این ویژگی‌ها را داشته باشد آنگاه می‌توان به آن مودت اطلاق کرد که مورد تأکید قرآن کریم است.

وی یادآور شد: کسی که مودت می‌ورزد باید محبتش نسبت به محبوب به خاطر خود او باشد نه به خاطر نیازی که محبت‌کننده دارد یا کاری که محبوب برایش انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: قرآن تنها در دو موضع مودت را بکار برده که یکی در مورد اهل بیت و دیگری در مورد خانواده است.

وی گفت: این که قرآن کریم و روایات پیامبر(ص) محبت به اهل بیت را و محبت به خانواده را در یک پایه قرار می‌دهد نشان از اهمیت خانواده در اسلام دارد.

انصاری اضافه کرد: اگر همسران به دستورات قرآن و اهل بیت در مورد خانواده عمل کنند، موفق‌ترین خانواده را خواهند داشت و گمراهی و ذلالت در این خانواده هر گز دیده نمی‌شود و اعضای آن به سعادت می‌رسند.