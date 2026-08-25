جلسه اسماعیل بقائی با سفرای سابق ایران در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست‌های همفکری با پیشکسوتان عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی، روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور جناب آقای علی آهنی معاون اسبق اروپا-آمریکای وزارت امور خارجه و سفیر اسبق کشورمان در پاریس در سه مقطع و جناب آقای حمیدرضا آصفی سخنگوی پیشین و سفیر اسبق ایران در فرانسه، شرکت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت:

امروز فرصت مغتنمی دست داد که در جلسه‌ای به میزبانی علیرضا یوسفی مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه، گفتگوی مفیدی با دو دیپلمات‌ مجرب و نام‌آشنای وزارت امور خارجه،آقایان علی آهنی معاون اسبق اروپا-آمریکای وزارت امور خارجه و سفیر اسبق کشورمان در پاریس در سه مقطع و حمیدرضا آصفی سخنگوی پیشین و سفیر اسبق ایران در فرانسه، داشته باشم.

پویایی و اثرگذاری دیپلماسی ایران در جهان پرچالش و پرتحول امروز، بیش از هر زمان دیگری مستلزم بهره‌گیری از دانش، تجربه و اندوخته‌های ارزشمندی است که طی دهه‌ها فعالیت و کوشش پیشکسوتان حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی به دست آمده است.