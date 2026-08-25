به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، فرانسوا-فیلیپ شامپاین وزیر دارایی کانادا در واکنش به اقدامات خصمانه متحد پیشین خود یعنی آمریکا اعلام کرد که در اقدامی متقابل، بر کالاهای آمریکایی تعرفه‌ وضع می کند.

وزیر دارایی کانادا در این خصوص گفت: کانادا در اقدامی متقابل، بر کالاهای آمریکایی تعرفه‌ هایی به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد دلار اعمال می‌کند.

فرانسوا-فیلیپ شامپاین در این باره اضافه کرد: کانادا از ۸ سپتامبر، تعرفه‌ های متقابلی تا سقف ۱۵، ۲۵ یا ۵۰ درصد بر ۲۷.۶ میلیارد دلار کالای وارداتی از ایالات متحده اعمال خواهد کرد.

به گفته وی، این تعرفه ها بر حدود ۷۰۰ قلم کالای آمریکایی اعمال خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه با انتشار یک پیامی در صفحه شخصی خود در تروث سوشال نوشت: کانادا دهه‌ هاست که سر آمریکا را کلاه می‌گذارد.

این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرد: کانادایی ها تعرفه‌ هایی ۴۰۰ درصدی (و حتی بیشتر) بر محصولات کشاورزان ما اعمال کرده‌ اند و باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ های فوق‌ العاده آمریکایی شده‌ اند. آن‌ ها به مدت ۱۰ سال از صدور گواهی‌ نامه برای جت‌ های «گلف‌ استریم» خودداری می‌ کردند تا اینکه من شخصاً وارد عمل شدم. هدفشان این بود که تمام سهم بازار را به رقیب کانادایی گلف‌ استریم اختصاص دهند. من با کشورهای بسیاری سروکار دارم، اما کانادا بی‌ شک دشوارترین و غیرمنطقی‌ ترینِ آن‌ هاست. آن‌ ها تصور می‌ کنند که حق ویژه‌ای دارند، اما باید دانست که کانادا یکی از ایالت‌ های آمریکا نیست و دیگر از چنین امتیازاتی برخوردار نخواهد بود. آمریکا در ۱۰ سال گذشته، سالانه به‌طور میانگین ۶۰ میلیارد دلار در تجارت با کانادا زیان دیده است. دیگر بس است!