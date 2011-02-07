  1. استانها
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۱

ماهشهر دومین هاب صنعت پتروشیمی در کشور است

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: این منطقه که محل استقرار آن شهرستان ماهشهر است در زمان حاضر به عنوان دومین هاب صنعت پتروشیمی در کشور به حساب می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، علی یزدانی در جمع ممیزان ارزیابی جایزه تعالی و مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، آغاز حرکت سازمان در راستای تعالی را حرکتی قوی دانست و اظهار داشت: امیدواریم این حرکت در آینده با عمق بیشتر به سمت و سوی دریافت تندیس تعالی هدایت شود و به عنوان یکی از سازمانهای معتبر در این زمینه گام بردارد.

وی تصریح کرد: تا چندی پیش در کشور 16 منطقه ویژه داشتیم و هم اکنون با کمکهای مجلس و دولت تعداد آنها به 84 واحد توسعه پیدا کرده که از میان 16 منطقه فعلی و 84 منطقه ویژه آینده دو منطقه از مناطق برجسته به شمار می‌روند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی و انرژی پارس را در سطح کشور دو منطقه ممتاز دانست و افزود: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دومین هاب صنعت پتروشیمی در کشور محسوب می‌شود.

یزدانی ادامه داد: این منطقه تا چند سال پیش دارای نخستینهای صنعت پتروشیمی کشور محسوب می شد اما با توسعه همه جانبه منطقه ویژه انرژی پارس از نظر تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری جای خود را به این منطقه داد.

وی تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی رتبه دوم خود را در میان مناطق ویژه کشور و در سطح وزارت نفت رتبه دوم خود را سالها حفظ خواهد کرد و طبیعتا حفظ این رتبه کار ساده ای نیست.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی افزود: برای حفظ این موقعیت مدیران و دست اندرکاران منطقه باید به مقوله هایی چون تعالی سازمانها به صورت ویژه نگاه کنند و آن را جزئی از زندگی روزمره خود محسوب کنند.

یزدانی ادامه داد: انجام این کار به سادگی قابل انجام است چراکه مباحثی مانند نتیجه گرایی، رهبری، مشتری مداری و ثبات در تصمیم از جمله مواردی هستند که مدیران به طور روزمره با آنها سرو کار دارند.

وی انجام پروژه‌های عام‌المنفعه در جامعه را یکی از وظایف سازمان خود دانست و تاکید کرد: همه ما در قبال جامعه مسئولیت اجتماعی داریم، ساخت جاده، بیمارستان، مدرسه، فرودگاه و پل بخشی از مسئولیتهای ما در قبال جامعه است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در پایان اضافه کرد: توسعه سطح مشارکت کارکنان، نوآوری، پذیرش تغییر به صورت مستمر یا مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه برای هیچکدام از ما موضوع تازه‌ای نیست.
