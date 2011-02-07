ماهشهر دومین هاب صنعت پتروشیمی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، علی یزدانی در جمع ممیزان ارزیابی جایزه تعالی و مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، آغاز حرکت سازمان در راستای تعالی را حرکتی قوی دانست و اظهار داشت: امیدواریم این حرکت در آینده با عمق بیشتر به سمت و سوی دریافت تندیس تعالی هدایت شود و به عنوان یکی از سازمانهای معتبر در این زمینه گام بردارد.

وی تصریح کرد: تا چندی پیش در کشور 16 منطقه ویژه داشتیم و هم اکنون با کمکهای مجلس و دولت تعداد آنها به 84 واحد توسعه پیدا کرده که از میان 16 منطقه فعلی و 84 منطقه ویژه آینده دو منطقه از مناطق برجسته به شمار می‌روند.



مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی و انرژی پارس را در سطح کشور دو منطقه ممتاز دانست و افزود: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دومین هاب صنعت پتروشیمی در کشور محسوب می‌شود.



یزدانی ادامه داد: این منطقه تا چند سال پیش دارای نخستینهای صنعت پتروشیمی کشور محسوب می شد اما با توسعه همه جانبه منطقه ویژه انرژی پارس از نظر تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری جای خود را به این منطقه داد.



وی تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی رتبه دوم خود را در میان مناطق ویژه کشور و در سطح وزارت نفت رتبه دوم خود را سالها حفظ خواهد کرد و طبیعتا حفظ این رتبه کار ساده ای نیست.



مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی افزود: برای حفظ این موقعیت مدیران و دست اندرکاران منطقه باید به مقوله هایی چون تعالی سازمانها به صورت ویژه نگاه کنند و آن را جزئی از زندگی روزمره خود محسوب کنند.



یزدانی ادامه داد: انجام این کار به سادگی قابل انجام است چراکه مباحثی مانند نتیجه گرایی، رهبری، مشتری مداری و ثبات در تصمیم از جمله مواردی هستند که مدیران به طور روزمره با آنها سرو کار دارند.



وی انجام پروژه‌های عام‌المنفعه در جامعه را یکی از وظایف سازمان خود دانست و تاکید کرد: همه ما در قبال جامعه مسئولیت اجتماعی داریم، ساخت جاده، بیمارستان، مدرسه، فرودگاه و پل بخشی از مسئولیتهای ما در قبال جامعه است.



مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در پایان اضافه کرد: توسعه سطح مشارکت کارکنان، نوآوری، پذیرش تغییر به صورت مستمر یا مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه برای هیچکدام از ما موضوع تازه‌ای نیست.