اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی از اول اسفند در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی ‌نیا صبح دوشنبه در حاشیه جلسه مدیران بهداشتی کشور گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام تعطیلات نوروزی و متعاقبا افزایش فعالیت برخی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، کنترل و نظارت بر این گونه مراکز و اماکن از حساسیت بیشتری برخوردار است.

وی با بیان اینکه برنامه بسیج سلامت نوروزی هر سال از اول اسفند تا 15 فروردین با حضور بازرسان بهداشت محیط اجرا می شود، افزود: بازرسان بهداشت محیط از ساعت 8 صبح تا 8 شب در ساعات اداری و غیر اداری و روزهای تعطیل بر نحوه تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی نظارت می کنند.

مصداقی نیا گفت: این برنامه با اولویت نظارت بر مراکز و اماکن حساس با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه و مسافران نوروزی و ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه به منظور کاهش و کنترل بیماریهای مرتبط با غذا اجرا می‌شود.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت همچنین از ابلاغ برنامه بسیج سلامت نوروزی به روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خبرداد و گفت: در این ابلاغ از روسای دانشگاههای علوم پزشکی خواسته شده است تا نیروهای بهداشت محیط نسبت به تهیه و تدوین برنامه عملیاتی طرح مذکور و اجرای آن از اول اسفند به مدت دو هفته با حداکثر بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات اقدام کنند.

مصداقی‌نیا افزود: انتظار می‌رود در سال جاری نسبت به پوشش صد در صدی کنترل و نظارت مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی حساس و همچنین پوشش صد در صدی اماکنی مانند رستورانها، اقامتگاهها و اماکن بین راهی اقدام شود به طوری که بازرسان بهداشت محیط هر 15 روز یکبار، جمعا سه بار در طول اجرای طرح از این مراکز بازدید کنند.