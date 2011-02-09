نمایش همزمان آثار فرامرز پیلارام و فرهاد پیلان در خانه هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاهی از دوره‌های مختلف کاری فرامرز پیلارام، هنرمند پیشگام نقاش و خوشنویس معاصر ایرانی و از پیشگامان مکتب سقاخانه در نگارخانه ملک در خانه هنر به ‌نمایش گذاشته می‌شود. این نمایشگاه در برگیرنده‌ حدود 10 تابلوی نقاشی از این هنرمند است که صرفا برای نمایش به تماشا در می‌آید.

پیلارام پس از پایان دوران دبستان، به هنرستان هنرهای زیبای پسران رفت. همزمان با تحصیل ، در اداره آمار عمومی مشغول به کار شد. ۱۳۴۰ از هنرستان دیپلم گرفت و سپس در دانشکده هنرهای تزیینی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و در ۱۳۴۷ موفق به دریافت درجه فوق لیسانس در رشته معماری داخلی و نقاشی تزیینی شد. در سال ۱۳۴۹، برای فراگیری لیتوگرافی و انواع چاپ به فرانسه سفر کرد.

پیلارام همواره در پی به تصویر کشیدن نمادهای اصیل ایرانی بود. در کارهای اولیه اش مهرهایی را که در قدیم به جای امضا از آن استفاده می کردند، بزرگ نمایی کرد و زمینه‌ای کتیبه گونه به وجود آورد و در آن نمادهای مذهبی مانند عَلَم و پنجه را با اشکال هندسی درآمیخت.

وی با علاقه و توجه به هنرهای سنتی ایرانی نظیر کاشیکاری و در مسیر یافتن راه‌های نو برای ترکیب بندی‌های جدید و دریافت این مطلب که خط فارسی به ویژه نستعلیق در تلفیق با نقاشی ویژگی ممتازی به تابلوها می‌بخشد، به آموختن خطاطی در انجمن خوشنویسان پرداخت و سپس مدتی در آنجا تدریس کرد.

از آن پس خط دستمایه اصلی آثار وی شد. از این ‌رو می‌توان وی را از پیشگامان نقاشی‌خط در ایران دانست. پیلارام با کاربرد خط در نقاشی، به خطاطی نیز شکل نوینی بخشید. در سال ۱۳۴۱ پیلارام و تنی چند از هنرمندان دیگر مکتب سقاخانه را در نقاشی و مجسمه سازی بنیان نهادند.

وی در سومین و چهارمین دو سالانه تهران ( ۱۳۴۳ ش ، ۱۳۴۵ ش ) شرکت کرد و برنده مدال شد. پس از آن کارهای پیلارام و دیگر هنرمندان مکتب سقاخانه به دوسالانه ونیز فرستاده شد و مورد توجه قرار گرفت. موزه هنرهای مدرن نیویورک هم یکی از آثار وی و آثار چند تن دیگر از هنرمندان این مکتب را خریداری کرد.

پیلارام با هنرمندانی چون مرتضی ممیز، مارکو گریگوریان، غلامحسین نامی و...، "گروه آزاد" را تشکیل داد. این گروه چهار سال فعالیت داشت و چند نمایشگاه از آثار نقاشان ایرانی در شهرهای مختلف دنیا برپا کرد.

تابلوهای رنگ و روغن پیلارام با ساختاری محکم است. خطوط حرکاتی آهنگین دارند که با تکرار یک حرف به وجود می‌آیند و ادغام خطوط سیاه، ضخیم، سفید و نازک و ترکیب آنها با عنصر خط در آثار وی نوعی وحدت به وجود می‌آورد. سایر فعالیت‌های پیلارام ساخت مجسمه‌های بزرگ برنزی و پیکره‌های عظیم چوبی به صورت حجم‌هایی تشکیل یافته از خط بود.

همچنین نقاشی و کالیگرافی‌های فرهاد پیلان – خواهر زاده‌ فرامرز پیلارام – همزمان با همین نمایشگاه برگزار می‌شود. پیلان خواهر زاده‌ی پیلارام است. وی از پنج سالگی زیر نظر دایی خود در آتلیه فرامرز پیلارام طراحی، نقاشی و دیگر زوایای هنر تجسمی و تزیینی را فرا گرفته است.

پیلان در آلمان زندگی می‌کند و در کارنامه‌اش برگزاری نمایشگاه‌هایی در ایران، آلمان و سوییس ثبت شده است. وی علاوه بر نقاشی، مجسمه هم می‌سازد. ساخت سه مجسمه سر فلزی به ابعاد 3 متر با عنوان خانواده در محوطه آزاد شهرداری شهر استراسبوگ فرانسه از آثار پیلان است.

در این نمایشگاه حدود 20 تابلو از این هنرمند عرضه می‌شود. بخشی از عواید فروش این آثار به برنامه جهانی غذا اختصاص دارد.این نمایشگاه‌ها از جمعه 22 بهمن تا سوم اسفندماه از ساعت 11 تا 21 در خانه هنر واقع در خیابان شریعتی، نبش پل صدر، شماره 1716 برپا است.