حوزه هنری در ثبت تاریخ شفاهی عملکرد مثبتی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تدوینگر خاطرات سید رضی شیرازی گفت: حوزه هنری در بحث تاریخ شفاهی عملکرد خوبی دارد و حتی کتابهایی نیز درباره شیوه مصاحبه و چگونگی گردآوری خاطرات منتشر کرده است اما به نظر می‌رسد مهمترین بحث امروز تاریخ شفاهی، بودجه است و با توجه به در مضیقه بودن حوزه از این حیث، نیازمند کمک و حمایت بیشتری است.

رحیمی تاکید کرد: خوب است که دانشگاه‌ها روی مساله تاریخ شفاهی متمرکز شوند و آن را از منظر آکادمیک دنبال کنند.

وی درباره علت انتخاب و تدوین خاطرات سیدرضی شیرازی توضیح داد: من از شاگردان ایشان بوده‌ام و از همین رو آقای حمید فخرزاده مدیر دفتر تاریخ شفاهی مرکز مطالعات هنر و ادب پایداری، حدود هشت سال پیش به من پیشنهاد داد که زندگینامه وی را ثبت و ضبط کنم که در همین راستا حدود 15 ساعت مصاحبه با سید رضی شیرازی ضبط شد.

رحیمی افزود: سید رضی شیرازی از نوادگان میرزای بزرگ شیرازی هستند و اجداد ایشان از طرف پدر و مادر، همگی از آیات عظام هستند که از آن جمله می‌توان به شیخ کاظم شیرازی، میرزا علی آقا شیرازی و محمد حسین شیرازی اشاره کرد.

وی درباره کتاب "حلقه وصل" توضیح داد: این کتاب در فصلهایی جداگانه به دوران کودکی و نوجوانی، تحصیلات در نجف و تهران، فعالیتهای مذهبی در زمان تدریس در دانشگاه تهران، زندگی مخفی، فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در مسجد شفاء، فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در دانشگاه تهران، فعالیتهای حوزوی در مسجد شفاء قبل و بعد از انقلاب سید رضی شیرازی می‌پردازد.

کتاب زندگینامه سید رضی شیرازی در حدود 400 صفحه با عنوان "حلقه وصل" به سفارش دفتر تاریخ شفاهی حوزه هنری در حال تدوین است که پس از اتمام منتشر خواهد شد.

