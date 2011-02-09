500 سری هدیه ازدواج به زوجین کمیته امداد خراسان شمالی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد بلوچی ظهر چهار شنبه در نشست خبری با بیان این مطلب اظهار داشت: اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 200 میلیون ریال برای 400 سری جهیزیه نوعروسان و ی100 هدیه ازدواج برای تازه دامادهای تحت پوشش این نهاد اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه کمیته امداد آمادگی دارد کمک خیران، ادارات و سازمانها را برای تهیه جهیزیه نوعروسان و تازه دامادها به دست نیازمندان و محرومان واقعی برساند خاطرنشان کرد: هم اکنون هزار و 500 نوعروس تحت حمایت این نهاد پشت نوبت دریافت جهیزیه هستند.



وی سرانه پرداختی جهیزیه نوعروسان را 10 میلیون ریال و هدیه تازه دامادها را دومیلیون ریال عنوان کرد و افزود: با توجه به نیاز نوعروسان و تازه دامادها به کمک بیشتر، کمیته امداد کمک هزینه تهیه جهیزیه را در سال جاری از شش میلیون ریال به 10 میلیون ریال افزایش داد.



بلوچی با اعلام اینکه جهیزیه به صورت نقدی در اختیار این افراد قرار می گیرد اذعان کرد: در راستای ارتقاء سطح بینش وآگاهی زوجین در زندگی جدید دوره آموزشی مهارتهای زتدگی برای نوعروسان و تازه دامادها برگزار می شود.



وی در خصوص عنوان دوره های آموزشی گفت : مهارت های همسرداری ، مسائل پزشکی ، تنظیم خانواده ، ارتباط زوجین با یکدیگر و با اطرافیان و مسائل احکام و نماز را از جمله مباحثی است در این دوره ها برای نوعروسان و تازه دامادها آموزش داده می شود.



بلوچی افزود: نوعروسان علاوه بر فراگیری دوره های آموزشی از مشاوره و راهنمایی های قبل و بعد از ازدواج مشاوران مجرب این نهاد برخوردار می شوند.



معاون حمایت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی یادآور شد: پارسال هزار و 211 سری جهیزیه به نوعروسان و 661 سری هدیه ازدواج به تازه دامادها اهداء شد.



معاون کمیته امداد خراسان شمالی خاطر نشان کرد: 68 سری جهیزیه نیز به صورت موردی به زوجین اهدا شد که اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 822 میلیون ریال از محل کمک خیرین، درآمدهای کمیته امداد و کمک دولت برای این امر هزینه شد.

