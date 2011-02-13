وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این انیمیشن و چگونگی روند آن گفت: زنده‌یاد مهدی آذریزدی یکی از نویسندگان تاریخ ادبیات کودک و نوجوان است که پرتیراژترین کتاب‌ها را برای این طیف به رشته تحریر در آورده است و تالیف فیلمنامه برای ساخت انیمیشن از تالیفات او کار بسیار سختی بود.

این نویسنده با اشاره به یکی از جملات این نویسنده که تنها لذت زندگی‌اش را کتاب خواندن می‌دانست، افزود: او همیشه معتقد بود که "سرم را که توی کتاب می‌کنم، مثل یک آدم مست، دنیا روی سرم خراب می‌شود. این تنها لذتی است که می‌شناسم."

وی با تاکید بر اینکه این انیمیشن در دو گروه مجزای بیست و شش قسمتی تولید می‌شود، اظهارکرد: هدف از تالیف و تولید این مجموعه با عنوان "سفر به قصه‌ها" از سویی نقل حکایت و داستان از یکی از بزرگترین نویسندگان است و از سوی دیگر ارائه فرهنگ تربیتی، آموزشی و به تصویر کشیدن قصه‌های اصیل ایرانی برای مخاطبین کودک و نوجوان و ترویج این فرهنگ چند هزار ساله در بین کشورهای دیگر است.

جلائیان برومند همچنین از تالیف "قصه‌های بابا صبحی" برای ساخت انیمیشن دیگری خبر داد و گفت: این انیمیشن قرار است برای مرحوم فصل‌الله صبحی مهتدی نخستین گوینده رادیو نگارش شود که در حال حاضر نیمی از کار انجام شده اما با تغییر مدیریت در مرکز صبا این کار بلا تکلیف مانده است.

وی با اشاره به عقد قرارداد 52 قسمتی برای این انیمیشن برای این شخصیت افزود: فضل الله صبحی مهتدی در نیمه اول دهه بیست با صدای گرم خود از رادیو به بچه‌ها سلام گفت، بعد اشعار مولانا را در مایه افشاری می‌خواند و سرانجام قصه‌ای را که هزاران کودک در انتظارش بودند نقل می‌کرد.

این نویسنده ادامه داد: زنده‌یاد صبحی بیش از 22 سال در رادیو به افسانه گویی و داستان سرایی برای کودکان پرداخت و برنامه "ظهر جمعه" را بر روی آنتن رادیو برد که یکی از پرطرفدارترین برنامه‌های رادیو به شمار می‌رفت.

جلائیان برومند ابراز امیدواری کرد که به زودی این کار توسط مدیریت مرکز صبا مورد تایید قرار گیرد و تولید آن آغاز شود.