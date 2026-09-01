۶۴۵ شهید بیرجندی را در قاب رسانه روایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا طالبی بعدازظهر سهشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای اجلاسیه ۶۴۵ شهید شهرستان بیرجند اظهار کرد: شهدا از جان، مال، زندگی، همسر و فرزندان خود گذشتند و جانشان را در راه دفاع از اسلام، انقلاب، ارزشها، ناموس و میهن در طبق اخلاص گذاشتند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: همه اقدامات و برنامههایی که در راستای اجلاسیه شهدای شهرستان انجام شده، با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال پیام آنان به نسلهای آینده است.
طالبی ادامه داد: شهدا برای دفاع از ارزشهایی که به آن اعتقاد داشتند، از بالاترین سرمایه خود یعنی جانشان گذشتند و امروز باید تلاش کنیم اهدافی را که آنان برای آن به شهادت رسیدند، به درستی در جامعه دنبال کنیم.
وی با اشاره به برگزاری اجلاسیه ۶۴۵ شهید شهرستان بیرجند گفت: این اجلاسیه ساعت ۲۰:۳۰ روز ۱۴ شهریورماه در میدان اجتماعات شهید رئیسی، واقع در میدان آیتالله خامنهای بیرجند برگزار خواهد شد.
۷۳ مورد کمک جهیزیه و توزیع بیش از ۹۲ هزار سبد غذایی
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند با تشریح اقدامات انجامشده از سال ۱۴۰۲ در راستای اجلاسیه شهدای شهرستان بیان کرد: در حوزه محرومیتزدایی و اقدامات عمرانی، ۷۳ مورد کمکجهیزیه تهیه و توزیع شده و از گروههای جهادی در ۳۱۱ مورد حمایت شده است.
طالبی افزود: همچنین ۹۲ هزار و ۵۸۹ سبد غذایی تهیه و توزیع و ۷۳۲ خانواده نیازمند شناسایی و از آنان حمایت شده است.
وی از تهیه و توزیع یک میلیون و ۸۴ هزار و ۹۱۰ پرس غذای گرم خبر داد و گفت: در این مدت ۲۱ هزار و ۲۹۵ بسته شامل لباس، کفش و لوازمالتحریر نیز در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند ادامه داد: ۷۶۸ میز خدمت برای ارائه خدمات به مردم برگزار شده و ۳۰۶ زوج نیز از برنامههای ازدواج آسان بهرهمند شدهاند.
طالبی با اشاره به اعزام خانوادههای محروم به سفرهای زیارتی گفت: یکهزار و ۲۹۵ سفر زیارتی برای این خانوادهها انجام شده و ۳ هزار و ۹۲۷ مورد خدمت جهادی نیز در مناطق کمبرخوردار و روستاهای محروم ارائه شده است.
وی همچنین از اهدای یکهزار و ۶۴ مورد لوازم منزل به خانوادههای نیازمند و ارائه یکهزار و ۷۵۶ مورد خدمات مشاورهای خبر داد.
تولید ۸۹ مستند و ۲ هزار و ۵۱۳ محتوای موبایلی
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند در تشریح اقدامات فرهنگی و هنری گفت: ۲۵ سرود تولید، چهار هزار و ۷۳۳ مترمربع تبلیغات محیطی با محوریت تصاویر شهدا و وصایای آنان اجرا و دو جلد کتاب نیز تألیف و چاپ شده است.
طالبی افزود: ۳۴۶ پویش کتابخوانی و ۷۳ جشنواره برگزار و ۱۴۶ نمایش میدانی نیز اجرا شده است.
وی با اشاره به نقش راویان در انتقال پیام شهدا اظهار کرد: در برنامههای مختلف، ۵۲۸ مورد روایتگری از سیره شهدا و حوادث جنگهای اخیر انجام شده است.
طالبی ادامه داد: در حوزه رسانه و فضای مجازی نیز ۸۹ فیلم و مستند کوتاه و ۲۰۰ مستند رادیویی تولید شده و ۹۵۷ اثر محتوایی با محوریت فیلمهای سینمایی و برنامههای فرهنگی اکران شده است.
وی گفت: همچنین ۲ هزار و ۵۱۳ محتوای موبایلی و یک هزار و ۹۸۷ اثر کوتاه شامل موشن گرافی، نماهنگ، پوستر، کلیپ و تیزر تولید و یک هزار و ۳۳۵ محتوای دیگر در قالب پویشهای تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی منتشر شده است.
برگزاری بیش از ۲۴۰۰ مسابقه ورزشی با نام شهدا
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند با اشاره به برنامههای آموزشی و توانمندسازی گفت: ۱۰ هزار و ۲۶۳ مورد خدمات مشاورهای، ۵۷ کلاس آموزش سبک زندگی سالم و اسلامی و ۸۴ کلاس آموزش کمکهای اولیه برگزار شده است.
طالبی از برگزاری یکهزار و ۲۳۷ دوره آموزشی و توانمندسازی با هدف صدور مجوز و کمک به ایجاد کسبوکار خبر داد و افزود: ۱۰ دوره آموزش مبانی اقتصاد با بهرهگیری از اساتید مجرب و دانشگاهی نیز برگزار شده است.
وی ادامه داد: ۶۰ مورد آموزش به کودکان بازمانده از تحصیل، ۳۶۲ کلاس قرآنی و احکام و ۹۴۸ دوره و نشست تبیینی و تبلیغی نیز برگزار شده است.
طالبی گفت: در حوزه ورزش نیز ۲ هزار و ۴۱۵ مسابقه ورزشی با نام و یاد شهدا برگزار شده است.
برگزاری ۷۷۷ یادواره شهدا در محلات و پایگاهها
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند از برگزاری گسترده یادوارههای شهدا خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۳۴۲ یادواره در سطح پایگاهها، ۶۷ یادواره در سطح حوزهها و مناطق و ۳۶۸ یادواره «آبروی محله» برگزار شده است.
وی افزود: در برنامههای «آبروی محله» یاد شهید در محل زندگی او و مقابل منزل شهید در همان کوچه و محله گرامی داشته میشود تا مردم هر محله با شهدای خود ارتباط بیشتری پیدا کنند.
طالبی با اشاره به برنامههای راهیان نور و راهیان پیشرفت گفت: یک هزار و ۳۶۶ نفر به مناطق عملیاتی جنوب و غرب اعزام شدند و در قالب راهیان پیشرفت نیز ۲ هزار و ۴۶۲ نفر از کارخانهها، معادن و مراکز تولیدی بازدید کردند.
جمعآوری ۱۳۸ پرونده اسناد شهدا و ۶۲ پرونده سرگذشتپژوهی
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند با تأکید بر اهمیت ثبت تاریخ شفاهی شهدا بیان کرد: کمیتههای جمعآوری اسناد و آثار شهدا تشکیل شده و تاکنون ۱۳۸ پرونده مستند از اسناد و آثار شهدا جمعآوری شده است.
طالبی افزود: در حوزه سرگذشتپژوهی نیز ۶۲ پرونده تهیه شده که در این بخش با دوستان،همکلاسیها،خانوادهها و بستگان شهدا گفتوگو و خاطرات آنان جمعآوری میشود.
وی گفت: این روند ادامه خواهد داشت تا در صورت امکان و با همکاری خانوادهها، برای همه شهدای شهرستان پرونده سرگذشتپژوهی تهیه شود.
دیدار با ۴۳۰ خانواده شهید
طالبی از بازسازی ۸۷۳ تصویر شهدا خبر داد و افزود: در راستای تکریم خانواده معظم شهدا، تاکنون با ۴۳۰ خانواده شهید دیدار و از آنان سرکشی شده است.
وی با اشاره به برنامههای ویژه شب اجلاسیه اظهار کرد: تولید نماهنگ بومی، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری و استفاده از ظرفیت گروههای سرود از جمله برنامههای پیشبینیشده برای این مراسم است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند ادامه داد: حجتالاسلام دکتر ناصر رفیعی، از سخنرانان برجسته و چهرههای علمی کشور، سخنران این اجلاسیه خواهد بود و کربلایی امین قدیم نیز به مداحی خواهد پرداخت.
«۶۴۵ قاب» از شهدای بیرجند در سطح شهر
طالبی از اجرای طرح نصب تصاویر ۶۴۵ شهید شهرستان در سطح شهر بیرجند خبر داد و گفت: تصاویر شهدای شهرستان در ابعاد یک متر در یک و نیم متر و با سازههای فلزی ماندگار در نقاط مختلف شهر نصب خواهد شد.
وی افزود: برخی از تصاویر قدیمی و آسیبدیده شهدا نیز بازسازی شده که این اقدام، کاری ارزشمند برای ماندگار کردن چهره و یاد شهدای شهرستان است.
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