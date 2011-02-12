هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه و هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اتمام دوره‌ مسئولیت هیئت مدیره‌ محترم مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، اکنون حضرات حجج‌اسلام جناب آقای محمّدجعفری‌گیلانی، جناب آقای سیدحسن ربانی، جناب آقای سیدابوالحسن نواب، جناب آقای علی محمّدی‌خراسانی، جناب آقای حسین رحیمیان، نماینده مدیریت حوزه علمیه قم، رئیس جامعه‌المصطفی‌العالمیه را به عضویت هیئت مدیره، و با اطلاع از رأی و نظر آقایان محترم هیئت مدیره، جناب حجت‌الاسلام آقای سیدحسن ربانی را به ریاست آن مرکز به مدت پنج سال منصوب می نمایم.

امیدوارم به فضل خداوند ریاست جدید مرکز خدمات حوزه‌های علمیه که از تجربه‌ طولانی مدیریت و خدمت در عرصه‌های مهمّ فرهنگی حوزه‌ای برخوردار می باشد، با بهره‌گیری از نظرات صائب آقایان هیئت مدیره و همکاری مدیران متعهد و نیروهای کاردان در آن مجموعه، منشاء خدمات شایسته و مؤثر به حوزه های علمیه باشند و بر غنای آن مرکز بیفزاید.

وظیفه خود می‌دانم از جناب حجت ‌الاسلام آقای سیدابوالحسن نواب که با سختکوشی و مدیریت خود توانسته است از ابتدای تأسیس مرکز تاکنون ضمن ایجاد زیر ساخت‌ها و اقدامات مبنائی و اساسی در عرصه‌های متنوع خدمت‌رسانی به روحانیون عزیز تلاشهای فراوانی مبذول دارد، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

سیدعلی خامنه ای

23/بهمن ماه/89



همچنین حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم جداگانه ای رئیس جدید و اعضای هیئت امناء دفتر تبلیغات اسلامی را به مدت پنج سال منصوب کردند.

متن حکم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه پایان یافتن دوره‌ مسئولیت هیئت اُمناء محترم دفتر تبلیغات اسلامی، اکنون حضرات حجج اسلام جناب آقای محمّدجعفری‌گیلانی، جناب آقای محمّدی‌عراقی، جناب آقای احمد واعظی، جناب آقای سیدعباس صالحی، جناب‌آقای عبدالرضا ایزدپناه، جناب آقای حمید پارسانیا، جناب آقای احمد عابدی، جناب آقای علیرضا امینی و جناب آقای عبدالحسین خسروپناه و معاونت تبلیغ مدیریت حوزه‌ علمیه قم را به عضویت هیئت اُمناء و نیز با اطلاع از رأی و نظر آقایان محترم، جناب حجت‌الاسلام آقای احمد واعظی را به مدت پنج‌سال به ریاست آن دفتر منصوب می نمایم. امیدوارم ریاست جدید آن دفتر که خود از چهره‌های برجسته و فاضل حوزه می‌باشد، با بهره‌مندی از توان ارزشمند و بالای فکری و نظری آقایان هیئت اُمناء و به برکت وجود نیروهای کارآمد و متعهد در درون مجموعه دفتر تبلیغات و نیز با جلب هر چه بیشتر همکاری فضلای متعهد و روشن‌بین و انقلابی حوزه‌ علمیه، بتواند آن دفتر را بیشتر از گذشته در تولید فکر و اندیشه‌ی مبتنی بر معارف اسلام ناب (قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام) و اقدامات نرم‌افزاری فاخر موفق و روزآمد نماید.

وظیفه دارم از زحمات و تلاشهای برجسته‌ وخدمات ماندگار جناب حجت‌الاسلام آقای سیدحسن ربانی در طول مدیریت موفق خود، صمیمانه قدردانی و تشکر نمایم.

سیدعلی خامنه ای

23/بهمن ماه/89